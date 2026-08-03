EQS-News: PAUL Tech AG erzielt im Geschäftsjahr 2025 einen Jahresüberschuss nach Steuern in Höhe von 3,2 Mio. EUR und gibt einen positiven Ausblick für das Geschäftsjahr 2026

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PAUL Tech AG erzielt im Geschäftsjahr 2025 einen Jahresüberschuss nach Steuern in Höhe von 3,2 Mio. EUR und gibt einen positiven Ausblick für das Geschäftsjahr 2026



03.08.2026 / 21:39 CET/CEST

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PAUL Tech AG erzielt im Geschäftsjahr 2025 einen Jahresüberschuss nach Steuern in Höhe von 3,2 Mio. EUR und gibt einen positiven Ausblick für das Geschäftsjahr 2026

Mannheim, 03. August 2026

– Die PAUL Tech AG hat heute ihren testierten Einzelabschluss für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht. Nach der 2024 eingeleiteten strategischen Transformation hin zu PAUL Net Zero konnte die Gesellschaft im Geschäftsjahr 2025 die wirtschaftliche Entwicklung deutlich verbessern und den Wachstumskurs des neuen Angebots bestätigen.

Die Umsatzerlöse stiegen 2025 auf EUR 81,8 Mio. und damit um 156,1 % gegenüber dem Vorjahr (EUR 31,9 Mio.) sowie leicht über die Guidance von bis zu EUR 80 Mio. Ausschlaggebend hierfür war die erfolgreiche Markteinführung von PAUL Net Zero, während das Vorgängerprodukt PAUL Performance planmäßig nur noch eine untergeordnete Rolle spielte. Mit einem EBITDA von EUR 10,9 Mio. sowie einem adjusted EBITDA nach einmaligen Transaktions- und Beratungskosten von EUR 15,0 Mio. erreichte die Gesellschaft die kommunizierten Erwartungen im niedrigen zweistelligen Millionenbereich. Nach dem Transformationsjahr 2024 erzielte die PAUL Tech AG mit EUR 3,2 Mio. wieder ein positives Jahresergebnis.

Auch der Auftragseingang bestätigte die strategische Neuausrichtung: Während sich der Auftragseingang für PAUL Performance erwartungsgemäß auf EUR 2,0 Mio. reduzierte (Vorjahr: EUR 37,2 Mio.), stieg der Auftragseingang für PAUL Net Zero um EUR 89,8 Mio. auf EUR 312,6 Mio. (Vorjahr: EUR 222,9 Mio.). Bis Ende Juli 2026 lagen der Gesellschaft unterzeichnete Verträge für rund 46.000 Wohneinheiten mit einem Vertragsvolumen von rund EUR 1,1 Mrd. über die Laufzeit des Wärme-Contractings vor; für weitere rund 9.000 Einheiten liegen Letters of Intent (LOI) vor. Zur Jahresmitte 2026 hat die PAUL Tech AG zudem mit der Adler Group S.A. einen langfristigen Rahmenvertrag über die Umstellung von rund 17.500 Wohn- und Gewerbeeinheiten des Berliner Immobilienportfolios auf eine klimafreundliche Wärmeversorgung geschlossen. Mit der Umsetzung dieses Vorhabens wurde bereits begonnen.

Auch bei der Finanzierung des weiteren Roll-outs konnte PAUL signifikante Meilensteine erreichen: 2025 stellte die MEAG, der Vermögensverwalter der Munich Re-Gruppe, ein Volumen von EUR 120 Mio. zur langfristigen PNZ-Projektfinanzierung zur Verfügung, die Berliner Volksbank erweiterte dieses Finanzierungsvolumen 2026 um weitere EUR 28 Mio. Das im September 2025 fällige Schuldscheindarlehen der PTF3 in Höhe von EUR 8,0 Mio. wurde zunächst verlängert und im März 2026 im Rahmen einer neuen Finanzierung durch Searchlight Capital über EUR 40,0 Mio. auf Ebene der PAUL Tech AG abgelöst. Die bestehende Anleihe der PAUL Tech AG in Höhe von EUR 35,0 Mio. wurde im November 2025 um ein Jahr bis zum 1. Dezember 2026 verlängert. Die Gesellschaft befindet sich aktuell in Gesprächen mit Fremd- und Eigenkapitalgebern zur Refinanzierung.

Für das Geschäftsjahr 2026 rechnet die PAUL Tech AG mit Umsätzen von bis zu EUR 89 Mio. aus dem Bau und Management der errichteten PAUL Net Zero Anlagen. Nach einer durch Prototypenbau und saisonale Effekte verzögerten ersten Jahreshälfte sollen im zweiten Halbjahr rund 15.000 Wohneinheiten fertiggestellt werden. Erwartet werden ein EBITDA im niedrigen zweistelligen Millionenbereich sowie ein Jahresüberschuss im geringen einstelligen Millionenbereich. Für das Geschäftsjahr 2027 erwartet die Gesellschaft darüber hinaus auf der Basis von über 30.000 installierten Einheiten ein EBITDA von deutlich über EUR 50 Mio.

Mit einem belastbaren Auftragsbestand, gesicherten Finanzierungsbausteinen für den weiteren Roll-out und laufenden Verhandlungen zur Refinanzierung der Anleihe blickt die PAUL Tech AG nach dem erfolgreichen Wachstumsjahr 2025 zuversichtlich auf das Geschäftsjahr 2026.

PAUL Tech AG

Die PAUL Tech AG mit Sitz in Mannheim ist ein dezentraler Wärmeversorger für Bestandsimmobilien. Das Unternehmen ersetzt fossile Heizanlagen durch ein Wärmepumpensystem mit eigener, KI-gestützter Steuerungstechnologie (PAUL Net Zero) und übernimmt Betrieb sowie Wärmelieferung. PAUL reduziert Emissionen im Gebäudebestand und verbessert die Energieeffizienz bis hin zu einer nahezu CO2-neutralen Wärmeversorgung. Verträge für die ersten 100.000 Wohnungen sollen bis 2027 abgeschlossen werden.

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68165 Mannheim

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E-Mail:

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Klaus Schmidtke, Head of Corporate Affairs / Pressesprecher

Theodor-Heuss-Anlage 12

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PAUL Tech AG – Pioneering Energy Transition

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