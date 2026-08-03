EQS-News: sino AG | High End Brokerage: Aufsichtsrat bestellt Ingo Hillen und Karsten Müller vorzeitig wieder — Kontinuität an der Unternehmensspitze bis 2030 bzw. 2031

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sino AG | High End Brokerage: Aufsichtsrat bestellt Ingo Hillen und Karsten Müller vorzeitig wieder — Kontinuität an der Unternehmensspitze bis 2030 bzw. 2031



03.08.2026 / 15:59 CET/CEST

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Düsseldorf, 3. August 2026

Der Aufsichtsrat der sino AG hat in der vergangenen Woche die vorzeitige Wiederbestellung beider Vorstandsmitglieder beschlossen. Ingo Hillen (Vorstandsvorsitzender) ist bis August 2030 wiederbestellt worden. Karsten Müller ist bis August 2031 wiederbestellt worden.

Die Entscheidung ist Teil der langfristigen Kontinuitätsplanung der Gesellschaft.

Dr. Marcus Krumbholz, Vorsitzender des Aufsichtsrats der sino AG: „Der gesamte Aufsichtsrat und auch ich ganz persönlich freuen uns sehr, dass wir beide Vorstände vorzeitig für eine Vertragsverlängerung gewinnen konnten. Ingo Hillen hat die sino mitgegründet und seit knapp drei Jahrzehnten geprägt.

Mit der Investition in Trade Republic, bei der er und die sino die ersten Investoren waren, hat er einen außergewöhnlichen Wert für unsere Aktionäre geschaffen. Karsten Müller war - wie auch Ingo Hillen - mehrere Jahre Geschäftsführer der Trade Republic und hat wichtigen Anteil am Erfolg dieses Investments. Beide ergänzen sich seit vielen Jahren ideal und stehen gemeinsam für die operative Exzellenz des Hauses. Der Aufsichtsrat setzt mit beiden Wiederbestellungen bewusst auf Kontinuität an der Spitze des Unternehmens.“

Ingo Hillen: „Ich danke dem Aufsichtsrat sehr herzlich für das Vertrauen. Besonders freut mich, dass Karsten und ich auch die nächsten Jahre gemeinsam weiterarbeiten.“

Karsten Müller: „Auch von mir ein herzlicher Dank. Die Zusammenarbeit mit Ingo ist seit vielen Jahren ein Gewinn - genau so machen wir weiter.“

Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an Ingo Hillen, Vorstand – ihillen@sino.de | 0211 3611-2040

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