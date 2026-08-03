EQS-PVR: Rath AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Stimmrechtsmitteilung: Rath AG

Rath AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



03.08.2026 / 08:58 CET/CEST

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Meldung 03.08.2026

EQS-News: RATH AG / Beteiligungsmeldung

RATH AG: Veröffentlichung einer Beteiligungsmeldung gemäß §§ 130 ff BörseG 2018

Die RATH AG gibt gemäß § 135 Abs. 2 BörseG 2018 bekannt, dass ihr am 2. August 2026 eine Beteiligungsmeldung gemäß §§ 130 bis 134 BörseG 2018 zugegangen ist.

Die meldepflichtige Person Herr Dr. Stephan Dörler hat mitgeteilt, dass der von ihm gehaltene Stimmrechtsanteil an der RATH AG am 31. Juli 2026 die Beteiligungsschwelle von 5,00% erreicht hat.

Die Gesamtposition stellt sich wie folgt dar:

Stimmrechte aus Aktien: 5,00%

Finanzinstrumente: 0,00%

Gesamtposition: 5,00%

Die Gesamtzahl der Stimmrechte der RATH AG beträgt 1.500.000.

Die Beteiligung umfasst 75.019 Stimmrechte, davon 73.154 direkt gehaltene Stimmrechte (4,88%) sowie 1.865 indirekt zugerechnete Stimmrechte (0,12%).

Die dieser Veröffentlichung zugrunde liegende Beteiligungsmeldung gemäß §§ 130 bis 134 BörseG 2018 ist auf der Investor-Relations-Website der RATH AG unter der Rubrik „Corporate Governance – Beteiligungsmeldungen“ abrufbar. Die vollständige Beteiligungsmeldung gemäß §§ 130 bis 134 BörseG 2018 ist auf der Investor-Relations-Website der RATH AG unter https://www.rath-group.com/investor-relations/finanzinformationen abrufbar.

03.08.2026 CET/CEST

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Rath AG Walfischgasse 14 1010 Wien Österreich Internet: www.rath-group.com LEI Code: 5299009A2CSKJBWWKY81

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