EU-Marinemission überprüft Öltanker - Verdacht russische Schattenflotte

Rom, 03. ⁠Aug (Reuters) - Eine von Italien geführte EU-Marinemission hat im Mittelmeer erneut einen Öltanker wegen des Verdachts der Zugehörigkeit zur sogenannten russischen Schattenflotte überprüft. Das unter EU-Sanktionen stehende Schiff "Toa Payoh" sei am Sonntag westlich der sizilianischen Insel Pantelleria auf ‌dem Weg vom westafrikanischen Benin nach Istanbul abgefangen worden, teilte das italienische Verteidigungsministerium mit. Da der Kapitän zunächst nicht kooperiert habe, seien italienische ⁠Soldaten von ⁠einem Hubschrauber aus an Bord gegangen. Der Einsatz sei von einem griechischen Schiff und einem polnischen Aufklärungsflugzeug unterstützt worden und nach etwa zwei Stunden beendet worden.

Eine Stellungnahme Russlands lag zunächst nicht vor.

Hintergrund der Aktion waren Zweifel an der Registrierung des Tankers. Einem Insider zufolge war das Schiff ‌erst in der vergangenen Woche in das ‌Schiffsregister von Kamerun eingetragen worden. Die Behörden hätten überprüfen wollen, ob die "Toa Payoh" berechtigt sei, unter der Flagge des afrikanischen Landes zu fahren, und ob die ⁠Papiere gültig seien. Da die EU-Mission nicht befugt ist, Schiffe bei solchen ‌Kontrollen zu beschlagnahmen, durfte der Tanker seine ⁠Fahrt anschließend fortsetzen. Die sichergestellten Dokumente würden jedoch geprüft und könnten nationalen Behörden für eine spätere Festsetzung dienen, hieß es weiter.

Es war bereits der zweite Vorgang dieser Art binnen knapp zwei Wochen. ‌Am 20. Juli hatten EU-Kräfte ⁠den Tanker "MV South Star" kontrolliert, der ⁠ebenfalls im Verdacht stand, unter falscher Flagge zu fahren. Die Europäische Union hat zahlreiche Schiffe sanktioniert, die nach ihren Angaben Teil einer Schattenflotte sind. Mit dieser versucht Russland, die westlichen Beschränkungen für seine Ölexporte zu umgehen, die nach dem Einmarsch in die Ukraine verhängt wurden. Die EU-Marinemission "Irini" war ursprünglich im Jahr 2020 ins Leben gerufen worden, um das UN-Waffenembargo gegen Libyen durchzusetzen. Später weiteten die EU-Staaten das Mandat ⁠aus, um auch Überprüfungen von Handelsschiffen vornehmen zu können.

(Bericht von Crispian Balmer. Geschrieben von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)