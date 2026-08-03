Eurofins: Weekly Report on Share Repurchases From 27th July to 31st July 2026
Regulatory News:
Eurofins (Paris:ERF):
|
Name of the Issuer
|
Identify code of the Issuer
|
Transaction day
|
Identify code of the financial instrument
|
Total daily volume (in number of shares)
|
Daily weighted average purchase price of the shares
|
Market (MIC Code)
|
EUROFINS SCIENTIFC
|
529900JEHFM47DYY3S57
|
27/07/2026
|
FR0014000MR3
|
5 000
|
67.0235
|
CEUX
|
EUROFINS SCIENTIFC
|
529900JEHFM47DYY3S57
|
27/07/2026
|
FR0014000MR3
|
20 000
|
67.0505
|
XPAR
|
EUROFINS SCIENTIFC
|
529900JEHFM47DYY3S57
|
28/07/2026
|
FR0014000MR3
|
5 000
|
67.6794
|
CEUX
|
EUROFINS SCIENTIFC
|
529900JEHFM47DYY3S57
|
28/07/2026
|
FR0014000MR3
|
20 000
|
67.5190
|
XPAR
|
EUROFINS SCIENTIFC
|
529900JEHFM47DYY3S57
|
29/07/2026
|
FR0014000MR3
|
15 000
|
67.9674
|
XPAR
|
EUROFINS SCIENTIFC
|
529900JEHFM47DYY3S57
|
29/07/2026
|
FR0014000MR3
|
5 000
|
68.0623
|
CEUX
|
EUROFINS SCIENTIFC
|
529900JEHFM47DYY3S57
|
30/07/2026
|
FR0014000MR3
|
15 000
|
68.6993
|
XPAR
|
EUROFINS SCIENTIFC
|
529900JEHFM47DYY3S57
|
30/07/2026
|
FR0014000MR3
|
5 000
|
68.6458
|
CEUX
|
EUROFINS SCIENTIFC
|
529900JEHFM47DYY3S57
|
31/07/2026
|
FR0014000MR3
|
15 000
|
68.6831
|
XPAR
|
EUROFINS SCIENTIFC
|
529900JEHFM47DYY3S57
|
31/07/2026
|
FR0014000MR3
|
5 000
|
68.6912
|
CEUX
|
|
|
|
TOTAL
|
110 000
|
67.9286
|
Transaction details
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) N° 596/2014 (the Market Abuse Regulation) a full breakdown of the individual trades are disclosed on Eurofins Scientific SE website: https://www.eurofins.com/investors/share-buy-back-programmes
View source version on businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260803931361/en/
Eurofins
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