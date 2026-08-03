Eurofins: Weekly Report on Share Repurchases From 27th July to 31st July 2026

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Eurofins (Paris:ERF):

Name of the Issuer

Identify code of the Issuer

Transaction day

Identify code of the financial instrument

Total daily volume (in number of shares)

Daily weighted average purchase price of the shares

Market (MIC Code)

EUROFINS SCIENTIFC

529900JEHFM47DYY3S57

27/07/2026

FR0014000MR3

5 000

67.0235

CEUX

EUROFINS SCIENTIFC

529900JEHFM47DYY3S57

27/07/2026

FR0014000MR3

20 000

67.0505

XPAR

EUROFINS SCIENTIFC

529900JEHFM47DYY3S57

28/07/2026

FR0014000MR3

5 000

67.6794

CEUX

EUROFINS SCIENTIFC

529900JEHFM47DYY3S57

28/07/2026

FR0014000MR3

20 000

67.5190

XPAR

EUROFINS SCIENTIFC

529900JEHFM47DYY3S57

29/07/2026

FR0014000MR3

15 000

67.9674

XPAR

EUROFINS SCIENTIFC

529900JEHFM47DYY3S57

29/07/2026

FR0014000MR3

5 000

68.0623

CEUX

EUROFINS SCIENTIFC

529900JEHFM47DYY3S57

30/07/2026

FR0014000MR3

15 000

68.6993

XPAR

EUROFINS SCIENTIFC

529900JEHFM47DYY3S57

30/07/2026

FR0014000MR3

5 000

68.6458

CEUX

EUROFINS SCIENTIFC

529900JEHFM47DYY3S57

31/07/2026

FR0014000MR3

15 000

68.6831

XPAR

EUROFINS SCIENTIFC

529900JEHFM47DYY3S57

31/07/2026

FR0014000MR3

5 000

68.6912

CEUX

 

 

 

TOTAL

110 000

67.9286

 

Transaction details
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) N° 596/2014 (the Market Abuse Regulation) a full breakdown of the individual trades are disclosed on Eurofins Scientific SE website: https://www.eurofins.com/investors/share-buy-back-programmes

View source version on businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260803931361/en/

Eurofins

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