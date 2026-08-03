Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 03.08.2026

onvista · Uhr
Thema: RüstungDividenden-AristokratenKI

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 03. August 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

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test 234 · Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock
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Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
3D SystemsBericht 2. Quartal 2026
Amadeus FiReBericht 2. Quartal 2026
BertrandtBericht 3. Quartal 2026
Capital SouthwestBericht 1. Quartal 2027
CloroxBericht Geschäftsjahr 2026
ItochuBericht 1. Quartal 2027
MarubeniBericht 1. Quartal 2027
Mitsubishi Corp.Bericht 1. Quartal 2026
ON SemiconductorBericht 2. Quartal 2026
PalantirBericht 2. Quartal 2026
ProgressiveBericht 2. Quartal 2026
SnapBericht 2. Quartal 2026
StabilusBericht 3. Quartal 2026
Sterling infrastructureBericht 2. Quartal 2026
Vertex PharmaceuticalsBericht 2. Quartal 2026

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Palantir
Stabilus
Itochu
Amadeus FiRe
Vertex Pharmaceuticals
Clorox
Snap
Sterling infrastructure
Marubeni
ON Semiconductor
Bertrandt
Mitsubishi Corp.
3D Systems
Capital Southwest
Progressive

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