Fresenius Medical Care mit mehr Umsatz und Gewinn als erwartet - Prognose bleibt

BAD HOMBURG (dpa-AFX) - Der Dialysespezialist Fresenius Medical Care (FMC) hat im zweiten Quartal überraschend viel verdient und umgesetzt. Das operative Ergebnis ohne Sondereffekte sei zum entsprechenden Vorjahreszeitraum um 23 Prozent auf 569 Millionen Euro gestiegen, teilte der Dax-Konzern am Montagabend mit. Die Markterwartungen hätten nur bei 515 Millionen Euro gelegen. Grund sei, dass diese das Wachstum im Segment Care Delivery unterschätzt hätten.

Der Umsatz legte währungsbereinigt um vier Prozent auf 4,861 Milliarden Euro zu. Hier habe die Markterwartung bei 4,792 Milliarden Euro gelegen. Den Ausblick für 2026 bestätigte FMC. Demnach soll sich der Umsatz ungefähr auf Vorjahreshöhe bewegen. Beim operativen Ergebnis rechnet das Unternehmen weiter mit einer Veränderungsrate, die im Vergleich zum Vorjahr zwischen einem positiven und negativen mittleren, einstelligen Prozentbereich liegt.

Anleger zeigten sich erfreut. Die FMC-Aktie legte im nachbörslichen Geschäft auf der Handelsplattform Tradegate um 1,6 Prozent zum Xetra-Schluss zu./he/la