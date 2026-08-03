Frankfurt, 03. ⁠Aug (Reuters) - Die Aussicht auf Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran hat den Dax zum Wochenstart auf ein Allzeithoch getrieben. Der deutsche Leitindex stieg nach der Eröffnung am ‌Montag um bis zu 1,3 Prozent auf 25.974,92 Punkte und übertraf damit seinen Anfang Juli aufgestellten Rekord von ⁠25.900,10 Punkten. ⁠Zugleich nahm er die psychologisch wichtige 26.000-Punkte-Marke ins Visier.

Am Montag sollen nach Angaben von US-Präsident Donald Trump Verhandlungen mit dem Iran beginnen. Angaben über den Ort oder die Teilnehmer machte er jedoch nicht. Die staatliche ‌iranische Nachrichtenagentur Irna hatte zuvor unter ‌Berufung auf den iranischen Außenminister Abbas Araghtschi berichtet, dass sich die Verhandlungen zwischen Teheran und dem Oman über die Straße ⁠von Hormus in der Endphase befänden. Bislang sei es jedes ‌Mal verfrüht gewesen, auf ⁠einen Friedensdeal zu spekulieren, warnte Portfoliomanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. "Doch es lebt die Hoffnung, dass diesmal tatsächlich ein Durchbruch gelingen wird."

Bei den Einzelwerten ‌rückten die Aktien der ⁠Deutschen Telekom um zwei Prozent ⁠vor. Dem US-Nachrichtendienst "Semafor" zufolge gibt es bei T-Mobile US-Aktionären und US-Regulierern Widerstand gegen mögliche Pläne für eine milliardenschwere Fusion mit der Muttergesellschaft. Gefragt waren die Titel des Industrie- und Autozulieferers Stabilus, der endgültige Zahlen für das abgelaufene Quartal vorlegte. Die im SDax gelisteten Aktien stiegen rund 2,5 Prozent.

(Bericht von Sanne Schimanski, redigiert ⁠von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)