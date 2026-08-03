Iran spricht mit Oman über sichere Hormus-Passage

Kairo/An Bord der ⁠Air Force One, 03. Aug (Reuters) - Im Ringen um sichere Schiffspassagen durch die Straße von Hormus herrscht Unklarheit über einen neuen Anlauf für Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran. Die Führung in Teheran erklärte am Montag, derzeit gebe es keine Gespräche mit den USA. Auch sei nicht geplant, in diesen Tagen ‌Vertreter der Washingtoner Regierung zu empfangen oder selbst eine Delegation zu entsenden, sagte der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Esmaeil Baghaei. US-Präsident Donald Trump hatte dagegen kurz zuvor erklärt, noch am ⁠Montag werde es ⁠Unterredungen mit dem Iran geben. Wer wo daran teilnehmen sollte, ließ er offen. Die Hoffnungen auf Entspannung schoben aber den Dax auf ein Rekordhoch. Die Ölpreise gaben nach.

Der Sprecher des iranischen Außenministeriums erklärte weiter, seine Regierung spreche derzeit mit dem Oman über eine Übergangslösung für die Straße von Hormus. Vorübergehend sei eine Route im Gespräch, die aus einem einzigen Korridor mit Ein- und Ausfahrtsspuren ‌bestehe, sagte Baghaei auf einer im Fernsehen übertragenen Pressekonferenz. Dies ‌habe allerdings nichts mit Gesprächen über eine allgemeine Öffnung der Meerenge zu tun. "Das ist eine separate Diskussion." Eine Einigung mit dem Oman reiche zudem nicht für eine vollständige Öffnung der Straße von Hormus aus. Solange ⁠die "Aggression" der USA andauere, werde sich an der Situation nichts ändern.

Die Straße von Hormus ist eine wichtige ‌Meerenge am Persischen Golf; sie liegt zwischen dem ⁠Iran und dem Oman. Vor Beginn des Iran-Krieges liefen fast 20 Prozent der weltweiten Öl- und Flüssigerdgas-Transporte über die Wasserstraße, die der Iran weitgehend gesperrt hat. Der Krieg brach Ende Februar mit einem Angriff der USA und Israels auf den Iran aus. Trumps ‌erklärtes Ziel ist, den Iran am Bau von Atomwaffen ⁠zu hindern. Seit der Sperrung der Straße ⁠von Hormus sind die Ölpreise stark gestiegen, was auch in den USA zu höheren Spritkosten führt und Trump wenige Monate vor den Kongresswahlen unter Druck setzt. Am Montag gaben die Ölpreise im frühen Handel vier Prozent nach.

Trump hatte am Samstagabend (Ortszeit) auf seiner Online-Plattform Truth Social erklärt, er habe einen unmittelbar bevorstehenden Angriff auf den Iran abgesagt. Darum hätten ihn der Iran und mehrere Länder im Nahen Osten gebeten. Es bestehe die Hoffnung, dass schnell eine Einigung zur Straße von Hormus erzielt und das Patt bezüglich des iranischen Atomprogramms aufgelöst werden könnten.

(Bericht von Steve ⁠Holland, Yasmine Ghania, Menna Alaa El-Din und Elwely Elwelly; bearbeitet von Elke Ahlswede, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)