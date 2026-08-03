Iran widerspricht Trump: Vorerst keine Verhandlungen geplant

Der Iran hat US-Präsident Donald Trump widersprochen und kurzfristigen Gesprächen zwischen den Kriegsparteien eine Absage erteilt. Die Führung in Teheran erklärte am Montag, derzeit gebe es keine Unterredungen mit den USA. Auch sei nicht geplant, in diesen Tagen Vertreter der Washingtoner Regierung zu empfangen oder selbst eine Delegation zu entsenden, sagte der ‌Sprecher des Außenministeriums, Esmaeil Baghaei.

Wenige Stunden zuvor hatte Trump neue Angriffe auf den Iran in letzter Minute abgesagt und zur Begründung auf angeblich noch am Montag bevorstehende Verhandlungen verwiesen. Der US-Präsident hat sich in dem fünfmonatigen Krieg zuvor ähnlich ⁠verhalten. Dennoch reagierten ⁠die Aktien- und Ölmärkte auf neue Friedenshoffnungen.

Der Sprecher des Außenministeriums in Teheran erklärte weiter, alle iranischen Unterhändler hielten sich derzeit in ihrer Heimat auf. Einzige Ausnahme sei Außenminister Abbas Aragtschi, der auf Pilgerreise im Irak sei. Einem hochrangigen iranischen Insider zufolge steht Aragtschi mindestens bis Ende der Woche nicht für Verhandlungen zur Verfügung.

Außenministeriumssprecher Baghaei betonte auf einer im Fernsehen übertragenen Pressekonferenz, die einzigen derzeit laufenden Gespräche seien jene mit dem Oman über die Verwaltung der Straße von Hormus. Vorübergehend sei eine Route im ‌Gespräch, die aus einem einzigen Korridor mit Fahrrinnen für beide Richtungen bestehe. Dies ‌habe allerdings nichts mit Gesprächen über eine allgemeine Öffnung der Meerenge zu tun. "Das ist eine separate Diskussion."

Eine Einigung mit dem Oman reiche zudem nicht für eine vollständige Öffnung des Seeweges aus. Solange die "Aggression" der USA andauere, werde sich an der Situation nichts ändern. Der Iran ⁠lehnt Verhandlungen mit den USA ab, seit eine im Juni geschlossene Absichtserklärung zur Beendigung des Krieges Anfang Juli gescheitert war.

Iran könnte mehr Macht über Meerenge bekommen

Ein zentraler Streitpunkt bleibt die Straße von ⁠Hormus. Nach Darstellung der US-Regierung sah die Absichtserklärung vor, dass der Iran die strategisch wichtige Wasserstraße öffnet. Die Führung in Teheran argumentiert dagegen, der Text habe die iranische Kontrolle über den Schiffsverkehr ausdrücklich gewahrt. Damit hätte der Iran mehr Macht über die Meerenge als vor dem Krieg. Dies dürfte als erheblicher Rückschlag für Trump gewertet werden.

Die ‌Straße von Hormus liegt zwischen dem Iran und dem Oman. Vor ⁠Beginn des Iran-Krieges liefen fast 20 Prozent der weltweiten ⁠Öl- und Flüssigerdgas-Transporte über die Wasserstraße, die der Iran weitgehend gesperrt hat. Der Krieg brach Ende Februar mit einem Angriff der USA und Israels auf den Iran aus. Trumps erklärtes Ziel ist, den Iran am Bau von Atomwaffen zu hindern.

Seit der Sperrung der Straße von Hormus sind die Ölpreise stark gestiegen, was auch in den USA zu höheren Spritkosten führt und Trump wenige Monate vor den Kongresswahlen unter Druck setzt. Der Präsident hatte am Sonntag an Bord der Präsidentenmaschine Air Force One gesagt: "Wäre mir eine Einigung lieber? Ich bin nicht darauf aus, Menschen zu töten." Er fügte hinzu, dass am Montagnachmittag Verhandlungen beginnen würden, nannte aber weder einen Ort noch Teilnehmer.

Die Hoffnungen auf Entspannung schoben dennoch den Dax auf ein ⁠Rekordhoch. Die Ölpreise gaben nach: Nordsee-Öl der Sorte Brent verbilligte sich um mehr als vier Prozent auf rund 84 Dollar je Barrel.