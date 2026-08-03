Japan und USA intervenieren erstmals seit 2011 gemeinsam am Devisenmarkt

Die ⁠Notenbanken der USA und Japans haben mit ihrem ersten gemeinsamen Eingriff am Devisenmarkt seit 15 Jahren den Yen gestützt. Erstmals seit 2011 kauften die Währungshüter in Washington und Tokio koordiniert die japanische Währung, um sie von einem 40-Jahres-Tief zu hieven und Spekulanten in die Schranken zu weisen.

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