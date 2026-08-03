KI-Datenfirma Palantir mit mehr als 90 Prozent Umsatzplus

dpa-AFX · Uhr
Thema: RüstungKI
Artikel teilen:
Quelle: Quelle: dpa-AFX
onvista bei Google bevorzugen

Künstliche Intelligenz

Miami (dpa) - Das Geschäft der für ihre Zusammenarbeit mit US-Sicherheitsbehörden bekannten Datenanalyse-Firma Palantir ist im vergangenen Quartal rasant gewachsen. Das KI-Unternehmen konnte den Umsatz im Jahresvergleich mit einem Plus von 93 Prozent fast verdoppeln. Mit Erlösen von knapp 1,94 Milliarden Dollar übertraf Palantir deutlich die Erwartungen der Analysten, die im Schnitt eher mit 1,8 Milliarden Dollar gerechnet hatten. Allein binnen drei Monaten wuchs der Umsatz um rund ein Fünftel.

Die Aktie stieg im nachbörslichen Handel zeitweise um mehr als neun Prozent. Palantir hob die Umsatzprognose für das gesamte Jahr an und übertraf mit der Vorhersage für das laufende Quartal die Markterwartungen.

Palantir ist auf die Auswertung großer Datenmengen spezialisiert und liefert unter anderem Software, mit der Geheimdienst- und Militär-Informationen analysiert werden.

Hohe Nachfrage in USA

Das aktuelle Wachstum kommt vor allem aus dem US-Geschäft. Die Erlöse im Heimatmarkt waren im vergangenen Vierteljahr mit 1,57 Milliarden Dollar mehr als doppelt so hoch wie ein Jahr zuvor. Das Geschäft mit Regierungsbehörden wuchs um 90 Prozent auf 809 Millionen Dollar. Software von Palantir wird unter anderem vom Heimatschutzministerium und vom Pentagon eingesetzt - Medienberichten zufolge auch im Iran-Krieg. Das Geschäft mit Unternehmen in den USA stieg um 149 Prozent auf 764 Millionen Dollar.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Palantir

Das könnte dich auch interessieren

Amazon und Palantir im Chart-Checkheute, 15:00 Uhr · Société Générale
Amazon und Palantir im Chart-Check
Weitere Konkurrenz aus China
Alibaba legt mit neuem KI-Modell nachheute, 07:03 Uhr · dpa-AFX
Alibaba legt mit neuem KI-Modell nach
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Kolumne von Stefan Riße
Zinsen könnten zum Stolperstein werdenheute, 12:04 Uhr · Acatis
Bedrohung durch Künstliche Intelligenz
Diese Software-Aktien trotzen dem Abwärtstrend30. Juli · onvista
Chartzeit Marktbericht 26.07.2026
Öl, Zinsen, Quartalszahlen: Diese Woche brachte die Märkte ins Wanken26. Juli · onvista
Alle Plus-Analysen