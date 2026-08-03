Lam Research - Korrektur abgeschlossen?

Nach diversen roten Wochenkerzen in Serie und einer heftigen Juli-Korrektur sendet die Lam Research-Aktie zum Monatsultimo ein deutliches Lebenszeichen. Mit dem Tief der vergangenen Woche bei 250,50 EUR hat der Technologietitel einen lehrbuchmäßigen Pullback an die horizontale Ausbruchszone bei gut 250 USD sowie die 38-Wochen-Linie (akt. bei 250,50 USD) vollzogen. Abgerundet wird die hier entstehende Kumulationsunterstützung durch die 50%-Korrektur der jüngsten Rally seit April (247,41 USD). Auf dieser Basis hat das Papier dann einen ebenso idealtypischen „Hammer“ ausgebildet. Dieses Umkehrmuster aus der Candlestickanalyse lässt auf eine abgeschlossene Korrekturbewegung hoffen. Das Aufwärtsgap im Tagesbereich vom vergangenen Donnerstag unterstreicht die Ambitionen der Bullen zusätzlich. Bis zum bisherigen Allzeithoch bei 438,50 USD ist es zwar noch ein weiter Weg, doch der Durchschnitt der letzten 38 Tage (akt. bei 344,31 USD) markiert schon mal ein nennenswertes Erholungsziel. Unter Risikogesichtspunkten können Anlegerinnen und Anleger die o. g. Schlüsselhaltezone bei 250 USD als Absicherung heranziehen.

Lam Research (Weekly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Lam Research

Quelle: LSEG, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.