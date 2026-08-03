Original-Research: POLYTEC Holding AG (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: POLYTEC Holding AG - von Montega AG

03.08.2026 / 10:40 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu POLYTEC Holding AG

     Unternehmen:               POLYTEC Holding AG
     ISIN:                      AT0000A00XX9

     Anlass der Studie:         Initiation of Coverage
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      03.08.2026
     Kursziel:                  10,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Mustafa Hidir

Tier-1 Automotive-Zulieferer mit Free Option auf den
Mehrweg-Transportverpackungsmarkt

Die österreichische POLYTEC Holding AG zählt als Tier-1-Zulieferer für
Kunststoffkomponenten mit breitem Technologieportfolio zu den etablierten
Anbietern der europäischen Automobil- und Nutzfahrzeugindustrie.

Auf das 'New Normal' der Branche mit strukturellen Überkapazitäten bei
Produktionszahlen ~30% unter Höchstständen, reagierte der Konzern in den
vergangenen Jahren mit einer konsequenten Transformation. Die Zahl der Werke
sank von 27 auf 16, das EBIT drehte von -6,7 Mio. EUR (2023) auf 19,8 Mio.
EUR (2025), das Net Debt sank auf 50,8 Mio. EUR bzw. 1,0x EBITDA. Die
Entschuldung gelang vollständig innenfinanziert und nach zwei Nullrunden
wurde für 2025 wieder eine Dividende von 0,20 EUR je Aktie gezahlt. Der
Konzern ist operativ wie bilanziell saniert und richtet den Fokus nun auf
das Wachstum jenseits des Automobils.

Im Zentrum des Investment Cases steht der Marktbereich Smart Plastic
Applications (SPA) mit Mehrweg-Logistikprodukten wie Paletten, Behältern und
Trays. POLYTEC will den Anteil dieses margenstarken Geschäfts von 9,2% auf
~30% des Konzernumsatzes heben. Anders als in den Vorjahren, in denen das
Wachstum im SPA-Marktbereich ausblieb, steht hinter dem Ziel heute eine
belastbare Pipeline mit mehreren Produkten in gestaffelten Reifegraden, von
den Plant Trays in Serie über Handelsformate bis zum vernetzten Boxensystem
BOOXit im Markttest.

Die notwendige Nachfrage liefert erstmals die Regulierung: Ab dem 12. August
2026 gilt die EU-Verpackungsverordnung (PPWR) unmittelbar in allen
Mitgliedstaaten. Ab 2030 gelten Mehrwegquoten von 40% im EU-Warenverkehr
bzw. 100% für innerstaatliche und konzerninterne Transporte. Weil die
Abnehmer bis zum Stichtag nicht nur ihre Behälterpools aufbauen, sondern
auch die operativen Abläufe testen müssen, dürfte die Beschaffung bereits ab
2027 spürbar anziehen. Die von der Verordnung erfassten Produkte hat POLYTEC
bereits heute im Portfolio. Und weil sie gemeinsam mit Kunden entwickelt
oder in Industrialisierungspartnerschaften zur Serienreife geführt wurden,
stehen die Abnehmer schon vor dem Beschaffungszyklus fest.

Unser Basisszenario: Bis 2030e unterstellen wir eine Verdopplung des
SPA-Umsatzes auf ~135 Mio. EUR allein aus Produkten in Serie oder Markttest.
Den Markteintritt im volumenstärksten Palettensegment berücksichtigen wir
noch nicht. Auftragsmeldungen würden zu Schätzanhebungen führen.

Für 2026e erwarten wir 587,0 Mio. EUR Umsatz (Guidance: 560 bis 590 Mio.
EUR) bei einer EBIT-Marge von 3,7%, geprägt von margenstärkenden
Portfolio-Bereinigungen (Q1 2026: EBITDA-Marge 8,0% nach 6,0%). Bis 2028e
rechnen wir mit 633,5 Mio. EUR bei 4,5%, ab 2029e mit ~6% Konzernwachstum
p.a. bei 5,1% EBIT-Marge.

Fazit: Der Investment Case vereint ein saniertes, cashflowstarkes
Kerngeschäft mit einem regulatorisch terminierten Wachstumshebel und
ausgeprägter Bewertungs-Asymmetrie. Selbst ohne SPA-Wachstum verbliebe ein
entschuldeter, dividendenstarker Nischenzulieferer mit fairem Wert über dem
aktuellen Kurs, während Investoren nahezu das gesamte SPA-Bestandsgeschäft
inkl. Wachstums-Case zu 4,64 EUR je Aktie faktisch als Free Option erhalten.
Wir nehmen POLYTEC mit einem 'Kaufen'-Rating und einem Kursziel von 10,00
EUR in unsere Coverage auf (Kurspotenzial: 113%).



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=efc20e9e7302a11c8b239afd9b68936b

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

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