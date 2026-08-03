Original-Research: POLYTEC Holding AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: POLYTEC Holding AG - von Montega AG 03.08.2026 / 10:40 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu POLYTEC Holding AG Unternehmen: POLYTEC Holding AG ISIN: AT0000A00XX9 Anlass der Studie: Initiation of Coverage Empfehlung: Kaufen seit: 03.08.2026 Kursziel: 10,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Mustafa Hidir Tier-1 Automotive-Zulieferer mit Free Option auf den Mehrweg-Transportverpackungsmarkt Die österreichische POLYTEC Holding AG zählt als Tier-1-Zulieferer für Kunststoffkomponenten mit breitem Technologieportfolio zu den etablierten Anbietern der europäischen Automobil- und Nutzfahrzeugindustrie. Auf das 'New Normal' der Branche mit strukturellen Überkapazitäten bei Produktionszahlen ~30% unter Höchstständen, reagierte der Konzern in den vergangenen Jahren mit einer konsequenten Transformation. Die Zahl der Werke sank von 27 auf 16, das EBIT drehte von -6,7 Mio. EUR (2023) auf 19,8 Mio. EUR (2025), das Net Debt sank auf 50,8 Mio. EUR bzw. 1,0x EBITDA. Die Entschuldung gelang vollständig innenfinanziert und nach zwei Nullrunden wurde für 2025 wieder eine Dividende von 0,20 EUR je Aktie gezahlt. Der Konzern ist operativ wie bilanziell saniert und richtet den Fokus nun auf das Wachstum jenseits des Automobils. Im Zentrum des Investment Cases steht der Marktbereich Smart Plastic Applications (SPA) mit Mehrweg-Logistikprodukten wie Paletten, Behältern und Trays. POLYTEC will den Anteil dieses margenstarken Geschäfts von 9,2% auf ~30% des Konzernumsatzes heben. Anders als in den Vorjahren, in denen das Wachstum im SPA-Marktbereich ausblieb, steht hinter dem Ziel heute eine belastbare Pipeline mit mehreren Produkten in gestaffelten Reifegraden, von den Plant Trays in Serie über Handelsformate bis zum vernetzten Boxensystem BOOXit im Markttest. Die notwendige Nachfrage liefert erstmals die Regulierung: Ab dem 12. August 2026 gilt die EU-Verpackungsverordnung (PPWR) unmittelbar in allen Mitgliedstaaten. Ab 2030 gelten Mehrwegquoten von 40% im EU-Warenverkehr bzw. 100% für innerstaatliche und konzerninterne Transporte. Weil die Abnehmer bis zum Stichtag nicht nur ihre Behälterpools aufbauen, sondern auch die operativen Abläufe testen müssen, dürfte die Beschaffung bereits ab 2027 spürbar anziehen. Die von der Verordnung erfassten Produkte hat POLYTEC bereits heute im Portfolio. Und weil sie gemeinsam mit Kunden entwickelt oder in Industrialisierungspartnerschaften zur Serienreife geführt wurden, stehen die Abnehmer schon vor dem Beschaffungszyklus fest. Unser Basisszenario: Bis 2030e unterstellen wir eine Verdopplung des SPA-Umsatzes auf ~135 Mio. EUR allein aus Produkten in Serie oder Markttest. Den Markteintritt im volumenstärksten Palettensegment berücksichtigen wir noch nicht. Auftragsmeldungen würden zu Schätzanhebungen führen. Für 2026e erwarten wir 587,0 Mio. EUR Umsatz (Guidance: 560 bis 590 Mio. EUR) bei einer EBIT-Marge von 3,7%, geprägt von margenstärkenden Portfolio-Bereinigungen (Q1 2026: EBITDA-Marge 8,0% nach 6,0%). Bis 2028e rechnen wir mit 633,5 Mio. EUR bei 4,5%, ab 2029e mit ~6% Konzernwachstum p.a. bei 5,1% EBIT-Marge. Fazit: Der Investment Case vereint ein saniertes, cashflowstarkes Kerngeschäft mit einem regulatorisch terminierten Wachstumshebel und ausgeprägter Bewertungs-Asymmetrie. Selbst ohne SPA-Wachstum verbliebe ein entschuldeter, dividendenstarker Nischenzulieferer mit fairem Wert über dem aktuellen Kurs, während Investoren nahezu das gesamte SPA-Bestandsgeschäft inkl. Wachstums-Case zu 4,64 EUR je Aktie faktisch als Free Option erhalten. Wir nehmen POLYTEC mit einem 'Kaufen'-Rating und einem Kursziel von 10,00 EUR in unsere Coverage auf (Kurspotenzial: 113%). +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren. Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission: Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter, Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im Nebenwertebereich auf der anderen Seite. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

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