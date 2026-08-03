Original-Research: Serviceware SE (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: Serviceware SE - von Montega AG

03.08.2026 / 17:18 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu Serviceware SE

     Unternehmen:               Serviceware SE
     ISIN:                      DE000A2G8X31

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      03.08.2026
     Kursziel:                  25,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Kai Kindermann

Dynamische Entwicklung im zweiten Quartal

Serviceware hat den Halbjahresbericht 2025/26 veröffentlicht. Q2 übertraf
dank eines starken Lizenzgeschäfts unsere Erwartungen, während sich die
Profitabilität nach dem schwächeren Auftaktquartal wie erwartet spürbar
erholte.

[Tabelle]

Lizenzsprung treibt Q2-Umsatz deutlich über Erwartungen: Der Konzernumsatz
legte in Q2 um 20,4% yoy auf 33,4 Mio. EUR zu (MONe: 31,8 Mio. EUR),
getrieben von einem außergewöhnlich starken Lizenzgeschäft. Dieses erreichte
mit 4,7 Mio. EUR (+113,3% yoy) den höchsten Quartalswert seit Q1 2023/24 und
dürfte vor allem auf ein größeres Neuprojekt zurückzuführen sein. Die
Wartungserlöse gingen infolge des Wechsels auf SaaS-Lösungen wie bereits im
Vorquartal deutlich zurück (-28,9% yoy auf 2,5 Mio. EUR). Die strukturell
wachsenden SaaS/Service-Erlöse stiegen währenddessen auf 26,2 Mio. EUR
(+19,0% yoy, +6,5% qoq). Diese Dynamik wird auch vom wachsenden
Auftragsbestand bestätigt. So stiegen die Vertragsverbindlichkeiten seit
Ende Q1 nochmals von 114,6 Mio. EUR auf 117,1 Mio. EUR (+19,9% yoy).

Ergebnisverbesserung setzt sich fort: Das Rohergebnis stieg im ersten
Halbjahr auf 29,3 Mio. EUR (+9,1% yoy), wobei die Bruttomarge auf 46,7%
(Vj.: 48,4%) zurückging. U.E. dürfte es sich bei dem größeren Lizenzgeschäft
um ein Kombi-Projekt aus Eigensoftware und bezogener IT-Infrastruktur
handeln, das mit höherem Materialaufwand einherging. Das EBITDA legte im
zweiten Quartal deutlich auf 1,8 Mio. EUR (Vj.: 1,3 Mio. EUR) zu und konnte
auf Halbjahressicht trotz des schwachen Q1-Ergebnisses leicht auf 2,0 Mio.
EUR (+4,5% yoy) gesteigert werden. Die Umsetzung von Effizienzmaßnahmen, die
der interne KI-Einsatz ermöglicht, belastete das Ergebnis dabei noch mit
Einmalkosten i.H.v. 0,4 Mio. EUR. Die resultierenden Einsparungen sollten
sich laut Unternehmen bereits in H2 auf einen hohen fünfstelligen Bereich
pro Monat belaufen. Obwohl wir unsere Ergebnisschätzungen aufgrund des
Projektmixes leicht reduzieren, erwarten wir durch das weitere qoq-Wachstum
der SaaS-Umsätze sowie sinkende Kosten einen weiteren Ergebnisanstieg im
zweiten Halbjahr und auf Jahressicht eine der Guidance entsprechende
signifikante Verbesserung des EBITDA.

Weitere Partnerschaften stärken Vertriebspower: Serviceware schloss im
Halbjahr vier neue Partnerschaften mit Beratungshäusern, davon drei in der
DACH-Region und eine in den USA. Weitere Partnerschaften in der DACH-Region
stehen laut Unternehmen kurz vor dem Abschluss. Zudem befinden sich neue
Kooperationen in den USA, Südamerika, Australien und Europa in der
Anbahnung, was insbesondere die Internationalisierung weiter vorantreiben
dürfte.

Fazit: Serviceware konnte im zweiten Quartal mit einem starken
Umsatzwachstum überzeugen. Gleichzeitig sehen wir das Unternehmen weiterhin
gut positioniert, um von Markttrends wie der Automatisierung von
Serviceprozessen sowie der steigenden Bedeutung eines effizienten
IT-Kostenmanagements zu profitieren. Letzteres gewinnt durch den zunehmenden
Einsatz von KI-Anwendungen und die damit verbundenen steigenden Token-Kosten
zusätzlich an Momentum. Wir bestätigen die Kaufempfehlung und das Kursziel
i.H.v. 25,00 EUR.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=fa17fae7875bd5789cabdf59cd6ac50b

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

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