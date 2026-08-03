Original-Research: Surteco Group SE (von Sphene Capital GmbH): Buy

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Original-Research: Surteco Group SE - von Sphene Capital GmbH

03.08.2026 / 08:33 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Sphene Capital GmbH zu Surteco Group SE

     Unternehmen:               Surteco Group SE
     ISIN:                      DE0005176903

     Anlass der Studie:         Update Report
     Empfehlung:                Buy
     seit:                      03.08.2026
     Kursziel:                  EUR 20,80 (bislang: EUR 20,20)
     Kursziel auf Sicht von:    24 Monate
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Peter Thilo Hasler, CEFA

Refinanzierung schafft Planungssicherheit bis Ende 2029

Surteco hat in Q2/2026 und H1/2026 eine gemischte, auf operativer Ebene
jedoch überwiegend konstruktive Entwicklung verzeichnet. Besonders
überzeugend entwickelten sich die Segmente Edgebands und Profiles, auch
Surfaces erzielte trotz eines Umsatzrückgangs einen Ergebniszuwachs. Unter
den Erwartungen blieb die Entwicklung im Segment North America, das von
Nachfrageschwäche und Währungsverschiebungen belastet war. Auf Konzernebene
verbesserten sich das EBITDA und insbesondere das bereinigte EBITDA
deutlich, obwohl die Umsätze infolge der schwachen Nachfrage, der Aufgabe
des Imprägniergeschäfts und negativer Währungseffekte zurückgingen. Dabei
entfalteten die eingeleiteten Kosten- und Effizienzmaßnahmen zunehmend
Wirkung. Unterhalb des EBITDA wurde die Qualität des operativen Fortschritts
allerdings durch mehrere Faktoren relativiert: Die Sondereffekte blieben mit
EUR 5,9 Mio. hoch (wenn auch unter den Erwartungen), das EBIT wurde durch
höhere Abschreibungen belastet, und nicht zuletzt wies Surteco aufgrund
einer im Verhältnis zum Vorsteuerergebnis hohen Steuerbelastung einen
Verlust aus. Darüber hinaus stiegen das Working Capital und die
Nettofinanzverschuldung gegenüber dem Jahresende 2025 an. Die erfolgreiche
Refinanzierung der wesentlichen Kreditlinien bis Ende 2029 beseitigt dagegen
aus unserer Sicht ein zentrales kurzfristiges Finanzierungsrisiko, geht
jedoch mit zusätzlichen Sicherheiten, angepassten Covenants und
Beschränkungen in der Ausschüttungspolitik einher.

Zusammenfassend sehen wir Surteco durch die Effizienzmaßnahmen gestärkt und
heben nach über unseren Erwartungen liegenden Halbjahreserträgen unser aus
einem dreiphasigen DCF-Entity-Modell (Base-Case-Szenario) abgeleitetes
Kursziel leicht auf EUR 20,80 von EUR 20,20 je Aktie an. Wir bestätigen
damit unser Buy-Rating für die Aktien der Surteco Group SE.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=a5a0f9b5b3148e9fe0b4785d1cb71e8c

Kontakt für Rückfragen:
Peter Thilo Hasler, CEFA
+49 (152) 31764553
peter-thilo.hasler@sphene-capital.de

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News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=2630b538-8f01-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

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