Original-Research: Surteco Group SE (von Sphene Capital GmbH): Buy

^ Original-Research: Surteco Group SE - von Sphene Capital GmbH 03.08.2026 / 08:33 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Sphene Capital GmbH zu Surteco Group SE Unternehmen: Surteco Group SE ISIN: DE0005176903 Anlass der Studie: Update Report Empfehlung: Buy seit: 03.08.2026 Kursziel: EUR 20,80 (bislang: EUR 20,20) Kursziel auf Sicht von: 24 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Peter Thilo Hasler, CEFA Refinanzierung schafft Planungssicherheit bis Ende 2029 Surteco hat in Q2/2026 und H1/2026 eine gemischte, auf operativer Ebene jedoch überwiegend konstruktive Entwicklung verzeichnet. Besonders überzeugend entwickelten sich die Segmente Edgebands und Profiles, auch Surfaces erzielte trotz eines Umsatzrückgangs einen Ergebniszuwachs. Unter den Erwartungen blieb die Entwicklung im Segment North America, das von Nachfrageschwäche und Währungsverschiebungen belastet war. Auf Konzernebene verbesserten sich das EBITDA und insbesondere das bereinigte EBITDA deutlich, obwohl die Umsätze infolge der schwachen Nachfrage, der Aufgabe des Imprägniergeschäfts und negativer Währungseffekte zurückgingen. Dabei entfalteten die eingeleiteten Kosten- und Effizienzmaßnahmen zunehmend Wirkung. Unterhalb des EBITDA wurde die Qualität des operativen Fortschritts allerdings durch mehrere Faktoren relativiert: Die Sondereffekte blieben mit EUR 5,9 Mio. hoch (wenn auch unter den Erwartungen), das EBIT wurde durch höhere Abschreibungen belastet, und nicht zuletzt wies Surteco aufgrund einer im Verhältnis zum Vorsteuerergebnis hohen Steuerbelastung einen Verlust aus. Darüber hinaus stiegen das Working Capital und die Nettofinanzverschuldung gegenüber dem Jahresende 2025 an. Die erfolgreiche Refinanzierung der wesentlichen Kreditlinien bis Ende 2029 beseitigt dagegen aus unserer Sicht ein zentrales kurzfristiges Finanzierungsrisiko, geht jedoch mit zusätzlichen Sicherheiten, angepassten Covenants und Beschränkungen in der Ausschüttungspolitik einher. Zusammenfassend sehen wir Surteco durch die Effizienzmaßnahmen gestärkt und heben nach über unseren Erwartungen liegenden Halbjahreserträgen unser aus einem dreiphasigen DCF-Entity-Modell (Base-Case-Szenario) abgeleitetes Kursziel leicht auf EUR 20,80 von EUR 20,20 je Aktie an. Wir bestätigen damit unser Buy-Rating für die Aktien der Surteco Group SE. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=a5a0f9b5b3148e9fe0b4785d1cb71e8c

Kontakt für Rückfragen: Peter Thilo Hasler, CEFA +49 (152) 31764553 peter-thilo.hasler@sphene-capital.de --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Originalinhalt anzeigen: https://eqs-news.com/?origin_id=2630b538-8f01-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de --------------------------------------------------------------------------- 2375842 03.08.2026 CET/CEST °