Pressestimme: 'Badische Zeitung' zum Ansturm auf Ceuta

dpa-AFX · Uhr
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FREIBURG (dpa-AFX) - 'Badische Zeitung' zum Ansturm auf Ceuta

"Dabei gibt es keinen Hinweis auf eine Mitverantwortung der spanischen Regierung. Zwar mag ein Gerichtsurteil, das Zurückweisungen nach einer Einreise über das Meer erschwert, eine Rolle gespielt haben. Aber die Unabhängigkeit der Justiz gilt als europäische Errungenschaft. Und dass unter Sánchez 500.000 illegale Migranten legalisiert wurden, ist Sache der Spanier. Stattdessen besteht begründeter Verdacht, dass der Ansturm auf Ceuta von der marokkanischen Regierung gesteuert wurde. (...) Gewiss, die Bilder aus Afrika Richtung Europa flüchtender Menschenmassen nähren Urängste. Das muss man ernst nehmen. Doch die Umstände auszublenden, ist hysterisch, naiv oder bösartig."/yyzz/DP/zb

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