Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Ceuta

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OSNABRÜCK (dpa-AFX) - 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Ceuta

Die Bilder aus Ceuta erinnern die EU daran, welch Wanderungspotenzial in Afrika besteht. Perspektivlosigkeit treibt gerade junge Menschen nach Europa.

Dabei sind Verheißungen trügerisch. Viele wurden durch Falschinformationen zum Aufbruch ermutigt. Für Dutzende endete dies in einer Tragödie.

Die Ereignisse zeigen, wie leicht Migration als Druckmittel eingesetzt werden kann, wodurch sie nicht nur ein humanitäres, sondern auch ein strategisches Problem wird.

Gerade deshalb ist es fatal, Spanien an den Pranger zu stellen. Das hilft nur den Erpressern Europas. Langfristig wird sich der Fortbestand der EU in der heutigen Form auch daran entscheiden, ob sie Migration nicht nur verwaltet, sondern politisch unter Kontrolle bringt und steuert./yyzz/DP/zb

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