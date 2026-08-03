Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zu Ceuta/Kritik an Spanien

dpa-AFX · Uhr
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STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zu Ceuta/Kritik an Spanien:

"Das verbale Eindreschen auf Madrid schafft mehr Probleme, als es löst. Auch wenn sich der südwestliche EU-Staat schon mehrfach mit Querschüssen gegen Mehrheitsentscheidungen europäischer Tragweite hervorgetan hat: Die EU-Staaten am Mittelmeer brauchen beim Thema Migration vor allem Unterstützung, keine Belehrungen. Denn bei ihnen kommen die meisten Migranten an."/yyzz/DP/nas

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