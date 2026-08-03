RWE versorgt Google in den USA mit Solarstrom

Düsseldorf, 03. ⁠Aug (Reuters) - Der stark in den USA engagierte Energieriese RWE will Google mit Solarstrom versorgen. Die Unternehmen hätten einen 15-jährigen Stromabnahmevertrag für das Solarprojekt Crooked Creek ‌im McCurtain County im US-Bundesstaat Oklahoma abgeschlossen, teilte RWE am Montag mit. Die Bauarbeiten für das Projekt, ⁠das ⁠einmal eine Kapazität von 155 Megawatt haben soll, sollen noch in diesem Jahr beginnen. 2028 soll es dann in Betrieb gehen. Bis zu 250 Arbeitsplätze sollen entstehen. RWE plane weitere Investitionen in ‌Oklahoma, um den steigenden Strombedarf ‌zu decken. Bereits heute betreibt das Unternehmen dort einen Windpark.

Der Konzern hatte angekündigt, sein Geschäft in den USA ⁠mit milliardenschweren Investitionen erweitern zu wollen. Vor allem der ‌Boom bei Künstlicher Intelligenz (KI) ⁠und der damit verbundene Bau und Betrieb von Rechenzentren erfordere riesige Mengen an Energie. RWE-Chef Markus Krebber hatte angekündigt, dass RWE von ‌2026 bis 2031 insgesamt ⁠35 Milliarden Euro in den ⁠Ausbau seiner Stromerzeugung investiert. Allein 17 Milliarden Euro sollen in den USA fließen. Die Ökostrombranche ist unter US-Präsident Donald Trump indes massiv unter Druck geraten. Trump findet Windräder hässlich und hat sich unter anderem gegen den Ausbau der Offshore-Windenergie ausgesprochen.

(Bericht von Matthias Inverardi. Redigiert von Olaf ⁠Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bittean unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)