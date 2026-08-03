TAGESVORSCHAU: Termine am 4. August 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 4. August

TERMINE UNTERNEHMEN 05:00 GBR: HSBC Holdings, Halbjahreszahlen 06:00 DEU: Adtran Networks, Q2-Zahlen 06:30 JPN: Toyota, Q1-Zahlen 06:30 JPN: Mazda Motor, Q1-Zahlen 07:00 DEU: LEG Immobilien, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Deutsche Lufthansa, Q2-Zahlen (10.00 Pk, 11.30 Analystencall) 07:00 DEU: Zalando, Q2-Zahlen 07:00 DEU: FMC, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Hamborner Reit, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Evonik, Q2-Zahlen (detailliert) 07:00 AUT: AT&S, Q1-Zahlen 07:00 AUT: AMS Osram, Q2-Zahlen (9.45 Pk) 07:10 DEU: Elmos Semiconductor, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Hugo Boss, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Bayer, Q2-Zahlen (9.00 Pk, 14.00 Analystencall) 07:30 DEU: Pfeiffer Vacuum, Halbjahreszahlen 07:30 DEU: Continental, Q2-Zahlen 07:30 SAU: Aramco, Q2-Zahlen 08:00 GBR: Travis Perkins, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Smith & Nephew, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: BP, Halbjahreszahlen 09:00 DEU: Bayer, Q2-Zahlen 12:00 DEU: Biontech, Q2-Zahlen (14.00 Call) 12:00 USA: DuPont de Nemours, Q2-Zahlen 12:00 USA: Spotify, Q2-Zahlen 12:30 USA: Kimberly-Clark, Q2-Zahlen 12:30 USA: Merck & Co, Q2-Zahlen 12:30 USA: Caterpillar, Q2-Zahlen 12:45 USA: Pfizer, Q2-Zahlen 13:00 USA: McDonalds, Q2-Zahlen 13:30 USA: Cummins, Q2-Zahlen 22:00 USA: SpaceX, Q2-Zahlen 22:00 USA: Amgen, Q2-Zahlen 22:00 USA: Pinterest, Q2-Zahlen 22:00 USA: Booking Holdings, Q2-Zahlen 22:05 USA: Mattel, Q2-Zahlen 22:15 USA: AMD, Q2-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE ITA: Buzzi Unicem, Halbjahreszahlen USA: The Mosaic, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 7/26 10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 6/26 14:30 USA: Handelsbilanz 6/26 16:00 USA: Auftragseingang Industrie 6/26 16:00 USA: JOLTS Offene Stellen 6/26 16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 6/26 (endgültig) SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: Festakt Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) zum 75-jähriges Bestehen, Flensburg

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