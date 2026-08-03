Trading-Chance S&P 500: Treffsichere Prognose

Zunächst einmal Chapeau für die absolute Meisterleistung, die Michael Burry vor 18 Jahren vollbrachte, als er als erster und lange Zeit als einziger den Kollaps des US-Häusermarktes und damit eine Mega-Bankenkrise treffsicher vorhersagte. Burry hatte seine Prognose nicht auf einem Bauchgefühl gegründet, sondern ist bis heute wahrscheinlich der einzige Mensch auf Erden, der die Anleihen gelesen hat – sprich: er hat tatsächlich geschaut, welche Kredite in den Anleihen stecken und wie riskant diese die jeweilige Anleihe machen. Hut ab, eine wahre Meisterleistung! Doch selbst absoluten Genies gelingt der ganz große Wurf selten ein zweites Mal. Und so brillierte der Gründer von Scion Capital in der Zeit danach desöfteren mit Crash-Prognosen, die nicht eintraten. Jüngst äußerte er sich sehr bearish zum Aktienmarkt und speziell zu den heiß gelaufenen KI-Aktien und den Halbleiterwerten. Bis dato steigen die Aktienmärkte in den USA und anderen westlichen Wirtschaftsnationen unbeirrt weiter.

Wir sind nicht so smart, dass wir Anleihen en Detail lesen würden. Doch wir achten auf vier Wirtschaftsdaten, von denen mindestens eine vor jedem Crash anschlug und ein Warnsignal gab. Und das Schöne dabei ist: dazwischen gab es nicht 150 Fehlprognosen, sondern diese Zahlen schlugen wirklich nur selten Alarm. Und immer, wenn sie das taten, crashte der Aktienmarkt oder lief zumindest lange seitwärts. Unsere vier Wirtschaftszahlen sind derzeit noch komfortabel entfernt von einem möglichen Crash-Signal. Im Gegenteil: der Einkaufsmanager-Index (eine der vier Wirtschaftskennzahlen) sendet sogar absolut bullishe Signale. Bevor wir genauer darauf eingehen, wollen wir jedoch erklären, was der Einkaufsmanager-Index ist.

Was ist der Einkaufsmanager-Index?

Der US-Einkaufsmanagerindex, im englischsprachigen Raum vor allem als Purchasing Managers’ Index oder ISM PMI bekannt, gilt weltweit als einer der bedeutendsten Frühindikatoren für die wirtschaftliche Entwicklung der Vereinigten Staaten. Ermittelt wird dieser Leitindikator vom Institute for Supply Management, einer angesehenen US-amerikanischen Organisation von Führungskräften im Versorgungs- und Lieferkettenmanagement. Die Erhebung unterteilt sich im Wesentlichen in zwei große Bereiche: das verarbeitende Gewerbe sowie den Dienstleistungssektor, um die unterschiedlichen Segmente der US-Wirtschaft präzise abzubilden.

Die Datenerhebung basiert auf einer monatlichen Befragung von mehreren hundert leitenden Einkaufsmanagerinnen und Einkaufsmanagern aus repräsentativen Unternehmen im ganzen Land. Die Teilnehmer bewerten dabei nicht absolute Geschäftszahlen, sondern qualitative Veränderungen gegenüber dem Vormonat in Schlüsselbereichen wie Auftragseingang, Produktion, Beschäftigung, Lieferzeiten der Lieferanten und Lagerbeständen. Die Befragten geben an, ob sich die Rahmenbedingungen in den jeweiligen Kategorien verbessert haben, unverändert geblieben sind oder sich verschlechtert haben.

Aus diesen Rückmeldungen berechnet das Institut einen sogenannten Diffusionsindex, bei dem die einzelnen Teilbereiche gewichtet einfließen. Das Ergebnis wird auf einer Skala von 0 bis 100 Punkten dargestellt, wobei der Wert von genau 50 Punkten die neutrale Schwelle markiert. Ein Indexstand von über 50 Punkten signalisiert eine Ausweitung beziehungsweise ein Wachstum der wirtschaftlichen Aktivität im Vergleich zum Vormonat. Werte unterhalb der Marke von 50 Punkten deuten hingegen auf einen Rückgang oder eine Schrumpfung des Sektors hin.

Hinsichtlich der Veröffentlichung zeichnet sich der Einkaufsmanagerindex durch seine außergewöhnlich hohe Aktualität aus. Das Institute for Supply Management publiziert die Ergebnisse monatlich direkt nach dem Ende des jeweiligen Berichtszeitraums. Der Bericht für das verarbeitende Gewerbe erscheint in der Regel am ersten Arbeitstag des Folgemonats, während der Bericht für den Dienstleistungssektor am dritten Arbeitstag veröffentlicht wird. Durch diese zeitnahe Publikation erhalten Anleger, Zentralbanken und Wirtschaftsanalysten noch vor den offiziellen Regierungsstatistiken wie dem Bruttoinlandsprodukt oder den Beschäftigungszahlen einen verlässlichen Einblick in die aktuelle Konjunkturlage.

Kongruenz zwischen Einkaufsmanager-Index und Aktienmarkt

Um die Qualität des Einkaufsmanager-Index zu erkennen, muss nun minimal abstrahiert werden. Der Index oszilliert, während der S&P 500 im Trend läuft. Es geht also darum, die relativen Hochs und Tiefs des Einkaufsmanager-Index mit jenen des breitgefassten US-Aktienmarktes abzugleichen.

Tiefs im PMI, wie der Einkaufsmanager-Index abgekürzt wird, koinzidierten mit Tiefs im Aktienmarkt. Während der Einkaufsmanager-Index steigt, gehen die Aktienkurse in der Breite gen Norden. Nicht selten steigen sie sogar noch etwas, wenn der PMI bereits im Sinkflug ist. Sinkt der PMI, so fallen fast immer auch die Aktienkurse oder laufen seitwärts. Zuletzt stieg der PMI sogar sehr dynamisch an, so dass ganz klar trendkonform die Longseite präferiert werden kann.

Quelle: www.tradingview.com

Fazit

Steigender PMI und dazu auch ein Aktienmarkt, der am Allzeithoch rangiert und mit einem Ausbruch auf neue Verlaufshochs ein bestätigendes Signal setzen kann. Das führt uns zu einer Trading-Chance Long. Erst, wenn der PMI die im Chart sichtbare, waagerechte Linie oben erreicht, ist die Rallye potenziell fragil und wir switchen auf die kurze Seite um. Für die Long-Chance haben wir ein geeignetes Produkt ausgesucht, welches wir Ihnen nachfolgend vorstellen.

Open end Turbo Bull Optionsschein auf S&P 500

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Open End Turbo Bull Optionsschein des Emittenten UniCredit ausgewählt. Das Produkt hat Basispreis und K.O.-Schwelle gleichauf bei 6654,67 Punkten. Bei einem aktuellen Kurs von 7601 Zählern entspricht das einem Hebel von 8. Um möglichst wenig Kapital zu binden und gleichzeitig die maximal mögliche Hebelwirkung zu erzielen, wählen wir die Produkte stets so aus, dass gilt: Einsatz gleich Risiko. Die WKN lautet UN79CL.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: keine

Unterstützungen: 6500 und 7000 Pkt

Open end Turbo Bull Optionsschein auf S&P 500

Basiswert S&P 500 WKN UN79CL ISIN DE000UN79CL3 Basispreis 6654,67 Pkt K.O.-Schwelle 6654,67 Pkt Typ Turbo Optionsschein Laufzeit open end (endlos) Emittent UniCredit Hebel 8 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

Risikowarnung gemäß der BaFin-Allgemeinverfügung vom 15. Oktober 2025: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

* Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.