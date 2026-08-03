Psatha, 03. ⁠Aug (Reuters) - In Griechenland haben am Montag Hunderte Feuerwehrleute den vierten Tag in Folge gegen schwere Waldbrände nordwestlich von Athen gekämpft. Starke Winde fachten die Flammen an, die bereits Häuser, ‌Tausende Hektar Ackerland und Pinienwälder zerstörten sowie Evakuierungen über Land und See erforderten. Nahe der Gemeinden Kandili und ⁠Agia Skepi ⁠waren 21 Löschflugzeuge im Einsatz, während örtliche Behörden mit schwerem Gerät Brandschneisen schlugen, wie ein Vertreter der Feuerwehr der Nachrichtenagentur Reuters sagte.

Ersten Ermittlungen zufolge wurde das Feuer in der Region Böotien in der vergangenen Woche durch ‌Funkenflug an einer privaten Stromleitung von ‌Windkraftanlagen ausgelöst, wie die Feuerwehr mitteilte. Zwei Verdächtige, ein Elektroingenieur und ein Bauunternehmer, wurden festgenommen und müssen sich wegen schwerer ⁠Brandstiftung verantworten. Defekte Stromleitungen waren in den vergangenen Jahren die ‌Hauptursache für große Waldbrände ⁠in Griechenland.

Der stellvertretende Minister für Klimakrise und Zivilschutz, Kostas Katsafados, sprach im staatlichen Sender ERT von einem ungleichen Kampf gegen die Auswirkungen des Klimawandels. Starke Winde ‌hätten die Löschflugzeuge in ⁠den vergangenen Tagen zudem daran ⁠gehindert, Meerwasser aufzunehmen, sodass die Einsatzkräfte vor Ort auf sich allein gestellt gewesen seien. Am Sonntag starben zwei Menschen bei einem Zusammenstoß zweier Hubschrauber. Bereits Ende Juli waren drei Feuerwehrleute bei Einsätzen auf Kreta und der Halbinsel Peloponnes ums Leben gekommen.

(Bericht von Louisa Gouliamaki, Vania Turner und Angelos TsatsisBearbeitet von Scot W. Stevensonredigiert ⁠von Kerstin DörrBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)