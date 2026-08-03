Wall Street zwischen Iran und KI-Boom

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Die Wall Street geht uneinheitlich in den Tag. Wir sehen starke Gewinne im Dow Jones, und leichte Gewinnmitnahmen beim Nasdaq. Rückenwind liefern die Entspannung im Nahen Osten, deutlich fallende Ölpreise und niedrigere Renditen der US-Staatsanleihen, nachdem Donald Trump einen angekündigten Militärschlag gegen Iran vorerst gestoppt und neue Verhandlungen in Aussicht gestellt hat. Marriott überzeugt mit soliden Zahlen und einem angehobenen Jahresausblick, mit der Aktie aber dennoch leicht unter Druck. Im Technologiesektor bleibt KI das dominierende Thema: OpenAI meldet mehr als eine Milliarde aktive Nutzer, Alibaba verschärft mit Qwen3.8 Max den Wettbewerb, zugleich wächst die Sorge über die Finanzierung des Booms, da die Hyperscaler Investitionen von fast 2,4 Billionen US Dollar zugesagt haben und der freie Cashflow unter Druck gerät. Analystenseitig erhalten Microsoft, Applied Materials, UPS und Delta Rückenwind, während NXP Semiconductors und eBay abgestuft werden. Im Fokus stehen heute der ISM-Einkaufsmanagerindex sowie nach Börsenschluss die Zahlen von Palantir, ON Semiconductor und Snap.



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