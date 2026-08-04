Was bewegt die Aktie?

Palantir meldete sehr starke Zahlen. Der Umsatz stieg um 93 Prozent. Der Gewinn legte um 156 Prozent zu. Der Gewinn je Aktie erreichte 0,41 Dollar und lag deutlich über den Erwartungen von 0,34 bis 0,35 Dollar.

Auch der Umsatz übertraf die Erwartungen klar. Mit 1,94 Milliarden Dollar lag er rund 130 Millionen Dollar über dem Konsens. Besonders stark wächst das US-Geschäft: Der Umsatz in Amerika stieg um 115 Prozent auf 1,57 Milliarden Dollar.

Der Unternehmensbereich wird immer wichtiger. Der US-Commercial-Umsatz legte um 150 Prozent auf 764 Millionen Dollar zu. Das Regierungsgeschäft in den USA wuchs um 90 Prozent auf 809 Millionen Dollar. Damit nähern sich beide Bereiche weiter an.

Die Deal-Aktivität bleibt breit. Palantir schloss 220 Deals mit einem Volumen von mehr als einer Million Dollar ab. Davon lagen 98 Deals über fünf Millionen Dollar und 73 Deals über zehn Millionen Dollar. Das Vertragsvolumen stieg um 49 Prozent auf fast 3,4 Milliarden Dollar. Der verbleibende US-Commercial-Deal-Wert stieg um mehr als 120 Prozent auf über sechs Milliarden Dollar.

Palantir erhöhte den Ausblick deutlich. Der Umsatzausblick steigt von zwei Milliarden auf 2,16 Milliarden Dollar. Das Betriebsergebnis soll bei rund 1,29 Milliarden Dollar liegen.

Charttechnik

Die Aktie dürfte über den jüngsten Zwischenhochs und deutlich über 135 Dollar eröffnen. Bei Kursen knapp über 140 Dollar kann das jüngste Tief nachhaltig abgeschlossen sein.

Martins Einschätzung

Das Kurs/Gewinn-Verhältnis von rund 72 ist hoch, liegt aber deutlich unter früheren Extremwerten. Das PEG-Ratio von etwa 1,5 wirkt für Palantir fair. Die Aktie kann in den nächsten Monaten wieder Richtung 180 bis 200 Dollar laufen.