KI-Software-Aktie nach Zahlen

140 Dollar sind für mich bei Palantir noch Kaufkurse

onvista · Uhr

Palantir steigt nach den Zahlen stark an. Umsatz, Gewinn, Vertragsvolumen und Ausblick liefern klare Argumente für eine neue Aufwärtsbewegung.

Artikel teilen:
onvista bei Google bevorzugen

Was bewegt die Aktie?

Palantir meldete sehr starke Zahlen. Der Umsatz stieg um 93 Prozent. Der Gewinn legte um 156 Prozent zu. Der Gewinn je Aktie erreichte 0,41 Dollar und lag deutlich über den Erwartungen von 0,34 bis 0,35 Dollar.

Auch der Umsatz übertraf die Erwartungen klar. Mit 1,94 Milliarden Dollar lag er rund 130 Millionen Dollar über dem Konsens. Besonders stark wächst das US-Geschäft: Der Umsatz in Amerika stieg um 115 Prozent auf 1,57 Milliarden Dollar.

Der Unternehmensbereich wird immer wichtiger. Der US-Commercial-Umsatz legte um 150 Prozent auf 764 Millionen Dollar zu. Das Regierungsgeschäft in den USA wuchs um 90 Prozent auf 809 Millionen Dollar. Damit nähern sich beide Bereiche weiter an.

Die Deal-Aktivität bleibt breit. Palantir schloss 220 Deals mit einem Volumen von mehr als einer Million Dollar ab. Davon lagen 98 Deals über fünf Millionen Dollar und 73 Deals über zehn Millionen Dollar. Das Vertragsvolumen stieg um 49 Prozent auf fast 3,4 Milliarden Dollar. Der verbleibende US-Commercial-Deal-Wert stieg um mehr als 120 Prozent auf über sechs Milliarden Dollar.

Palantir erhöhte den Ausblick deutlich. Der Umsatzausblick steigt von zwei Milliarden auf 2,16 Milliarden Dollar. Das Betriebsergebnis soll bei rund 1,29 Milliarden Dollar liegen.

Charttechnik

Die Aktie dürfte über den jüngsten Zwischenhochs und deutlich über 135 Dollar eröffnen. Bei Kursen knapp über 140 Dollar kann das jüngste Tief nachhaltig abgeschlossen sein.

Martins Einschätzung

Das Kurs/Gewinn-Verhältnis von rund 72 ist hoch, liegt aber deutlich unter früheren Extremwerten. Das PEG-Ratio von etwa 1,5 wirkt für Palantir fair. Die Aktie kann in den nächsten Monaten wieder Richtung 180 bis 200 Dollar laufen.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Palantir

Das könnte dich auch interessieren

Rüstungs-Aktie mit Rekordaufträgen
Rheinmetall: Rücksetzer ändert nichts am positiven Bild30. Juli · onvista
Rheinmetall: Rücksetzer ändert nichts am positiven Bild
Dax-Aktie mit Margendruck
Adidas: Wieso der Kursrutsch berechtigt wirkt30. Juli · onvista
Adidas: Wieso der Kursrutsch berechtigt wirkt
Cloud-Aktie mit KI-Nachfrage
Microsoft: Wieso Azure die Tech-Sorgen senkt30. Juli · onvista
Microsoft: Wieso Azure die Tech-Sorgen senkt
Speicherchip-Aktie
SK Hynix: Der Absturz passt nicht zu den Zahlen29. Juli · onvista
SK-Hynix-Logo auf Smartphone-Bildschirm
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Kolumne von Stefan Riße
Zinsen könnten zum Stolperstein werdengestern, 12:04 Uhr · Acatis
Bedrohung durch Künstliche Intelligenz
Diese Software-Aktien trotzen dem Abwärtstrend30. Juli · onvista
Chartzeit Marktbericht 26.07.2026
Öl, Zinsen, Quartalszahlen: Diese Woche brachte die Märkte ins Wanken26. Juli · onvista
Alle Plus-Analysen