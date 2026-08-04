AKTIE IM FOKUS: Bayer steigen - JPMorgan-Analyst: 'Starke Zahlen'
dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Bayer sind am Dienstag nach Quartalszahlen gefragt. Vorbörslich auf Tradegate gewannen sie 3,4 Prozent auf 48,70 Euro im Vergleich mit dem Xetra-Schluss.
JPMorgan-Analyst Richard Vosser sprach in einer ersten Reaktion von starken Resultaten des Agrarchemie- und Pharmakonzerns. Zusammen mit der bestätigten Prognose dürften die Konsensschätzungen für den Kerngewinn je Aktie in diesem Jahr zulegen. Der Markt dürfte dies honorieren./ajx/jha/
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