AKTIE IM FOKUS: FMC sehr schwach - Analysten: Sinkende Markterwartungen drohen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von FMC haben am Dienstag im vorbörslichen Handel mit einem deutlichen Kursverlust auf Zahlen und Ausblick des Dialysespezialisten reagiert. Auf der Handelsplattform Tradegate sackten sie um mehr als acht Prozent im Vergleich zum Xetra-Schluss ab.

Das bereinigte operative Ergebnis des Dialysekonzerns habe im zweiten Quartal positiv überrascht, kommentierte JPMorgan-Experte David Adlington. Wegen des beibehaltenen Jahresausblicks dürften nun aber die Schätzungen der Analysten für das zweite Halbjahr nach unten korrigiert werden, fürchtet er.

Auch sein UBS-Kollege Graham Doyle sprach davon, dass nun deutlich niedrigere Marktprognosen drohten. Analystin Susannah Ludwig vom US-Analysehaus Bernstein Research monierte hingegen die Behandlungszahlen in den USA im zweiten Quartal./edh/jha/