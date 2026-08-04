AKTIE IM FOKUS: Lufthansa fallen zurück - 'schwaches Quartal'

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:
onvista bei Google bevorzugen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Anteile der Lufthansa dürften am Dienstag nach Quartalszahlen wieder zurückfallen. Vorbörslich auf Tradegate verloren sie 4,5 Prozent im Vergleich mit dem Xetra-Schluss auf 8,82 Euro.

Am Vortag hatten Lufthansa noch klar von deutlich gesunkenen Ölpreisen profitiert. Mit dem erwarteten Kursabschlag am Dienstag rückt nun das vor knapp zwei Wochen markierte Juli-Tief bei 8,454 Euro in den Blick.

Der Quartalsbericht der Fluggesellschaft sei schwach wie befürchtet, kommentierte ein Börsianer. Die 2026er-Prognose für das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) befinde sich nun auf Höhe des Konsenses. Man müsse zunächst weitere Details zu den Buchungszahlen und Tarifen abwarten./ajx/jha/

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Lufthansa

Das könnte dich auch interessieren

Gewinnrückgang im zweiten Quartal
Hohe Kerosinkosten belasten British-Airways-Mutter IAG31. Juli · dpa-AFX
Hohe Kerosinkosten belasten British-Airways-Mutter IAG
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Kolumne von Stefan Riße
Zinsen könnten zum Stolperstein werdengestern, 12:04 Uhr · Acatis
Bedrohung durch Künstliche Intelligenz
Diese Software-Aktien trotzen dem Abwärtstrend30. Juli · onvista
Chartzeit Marktbericht 26.07.2026
Öl, Zinsen, Quartalszahlen: Diese Woche brachte die Märkte ins Wanken26. Juli · onvista
Alle Plus-Analysen