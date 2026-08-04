AKTIE IM FOKUS: Lufthansa fallen zurück - 'schwaches Quartal'
dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Anteile der Lufthansa dürften am Dienstag nach Quartalszahlen wieder zurückfallen. Vorbörslich auf Tradegate verloren sie 4,5 Prozent im Vergleich mit dem Xetra-Schluss auf 8,82 Euro.
Am Vortag hatten Lufthansa noch klar von deutlich gesunkenen Ölpreisen profitiert. Mit dem erwarteten Kursabschlag am Dienstag rückt nun das vor knapp zwei Wochen markierte Juli-Tief bei 8,454 Euro in den Blick.
Der Quartalsbericht der Fluggesellschaft sei schwach wie befürchtet, kommentierte ein Börsianer. Die 2026er-Prognose für das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) befinde sich nun auf Höhe des Konsenses. Man müsse zunächst weitere Details zu den Buchungszahlen und Tarifen abwarten./ajx/jha/
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