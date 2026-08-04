AKTIE IM FOKUS: Stabilus holen Verluste seit Prognose-Einengung auf

dpa-AFX · Uhr
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FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Stabilus haben am Dienstag im frühen Handel mit deutlichem Kursgewinn an ihren guten Wochenstart angeknüpft. An der Spitze im Nebenwerteindex SDax legten sie um 8,7 Prozent auf 16,30 Euro zu und machten die Verluste seit der Prognose-Einengung vor knapp zwei Wochen wett. Am Montag hatten die Aktien des Auto- und Industriezulieferers schon positiv auf Quartalszahlen reagiert.

Berenberg-Analystin Yasmin Steilen wertete das Industriegeschäft von Stabilus in ener aktuellen Einschätzung positiv. Zudem seien Chancen im Bereich humanoide Roboter klarer geworden. Das Automobilsegment bereite hingegen Sorgen./ajx/mis

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