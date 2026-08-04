Rekorde für Dow und S&P - KI-Fantasie von Zahlen belebt

Die auf Hochtouren laufende Berichtssaison hat den Leitindizes Dow Jones Industrial und S&P 500 am Dienstag Höchstmarken beschert. Vor allem sorgten die Quartalsberichte von Caterpillar und Palantir für Aufsehen, da die Erkenntnisse daraus die Sorgen der Anleger um das KI-Thema eindämmten. Diese hatten im Juli vor allem an der Nasdaq einen schwachen Kursverlauf geprägt.

Mit Caterpillar an der Spitze schraubte der Dow seine Bestmarke im frühen Handel bis auf fast 54.000 Punkte nach oben. Zuletzt betrug sein Plus dann noch ein Prozent auf 53.725 Zähler. Der marktbreite S&P 500 legte um 0,7 Prozent auf 7.655 Punkte zu. Aufholpotenzial besitzt der technologielastige Nasdaq 100, der um 2,1 Prozent auf 29.371 Punkte stieg. Von einer Bestmarke bleibt er wegen der Juli-Schwäche noch etwas auf Abstand.

"Die Kombination aus robustem Wirtschaftswachstum, starken Unternehmensgewinnen und KI-getriebenen Investitionen schafft weiterhin ein günstiges Umfeld für Aktien", sagte Chefstratege Jeff Buchbinder von LPL Financial. Zuletzt hätten Anleger zwar zu Recht die hohen Investitionsausgaben für Rechenzentren hinterfragt und die Entwicklungen im Nahen Osten beobachtet. Er geht aber davon aus, dass diese Risiken von der Berichtssaison ausgeglichen werden.