Aktien New York Schluss: Rekorde für Dow und S&P - Nasdaq mit Erholungsrally

NEW YORK (dpa-AFX) - Die auf Hochtouren laufende Berichtssaison und fallende Ölpreise haben am Dienstag dem Dow Jones Industrial und dem S&P 500 Rekorde beschert. Für gute Stimmung sorgte die Hoffnung, dass es im Iran-Krieg eine diplomatische Lösung geben könnte. Außerdem bekam die Nasdaq-Börse auf ihrer Erholungsrally einen weiteren kräftigen Schub, weil Quartalsberichte die Sorgen der Anleger um das KI-Thema eindämmten. Diese hatten im Technologiesektor den schwachen Juli geprägt.

Der Dow schraubte seine Bestmarke im Verlauf bis auf fast 54.273 Punkte nach oben. Am Ende betrug sein Plus 1,71 Prozent auf 54.085,88 Zähler. Der ebenfalls rekordhohe S&P 500 legte um 1,79 Prozent auf 7.736,52 Punkte zu. Der Nasdaq 100 blieb zu einer Bestmarke zwar noch auf Abstand, verbuchte aber einen besonders deutlichen Kurssprung von 3,32 Prozent auf 29.733,16 Punkte. Er steigerte sein Plus binnen weniger Tage in der Spitze schon auf fast zehn Prozent.

Die Bemühungen um ein diplomatisches Beilegen des Iran-Kriegs gingen am Dienstag weiter. Hoffnung auf eine Einigung und eine Öffnung der Straße von Hormus schürten Aussagen von US-Finanzminister Scott Bessent. Die KI-Fantasie der Anleger wurde vor allem von Caterpillar und Palantir wiederbelebt./tih/he