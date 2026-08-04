China-KI-Aktie im Wettbewerb

Alibaba: 150 Dollar sind mein Ziel

onvista · Uhr

Alibaba bringt mit Qwen 3.8 Max ein neues KI-Modell in den Wettbewerb. Die Aktie kann weiter bis rund 150 Dollar laufen, doch China-Risiken und steigender Wettbewerb begrenzen die Fantasie.

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Was bewegt die Aktie?

Alibaba hat mit Qwen 3.8 Max ein neues Flaggschiffmodell vorgestellt. Es schneidet in einzelnen Vergleichen besser ab als Kimi K3, das zuletzt als starkes Modell aus China galt. Der Markt nimmt diese Entwicklung positiv auf.

Für Alibaba ist aber nicht nur das eigene Modell wichtig. Auch Wettbewerber wie Moonshot AI sichern sich Rechenkapazität bei Alibaba. Im Markt steht eine Größenordnung von 20.000 Nvidia-H200-Chips im Raum. Alibaba dementierte den H200-Bezug, nicht aber die Größenordnung von 20.000 Chips.

Das zeigt zwei Dinge. Die Nachfrage nach Nvidia-Chips in China bleibt hoch. Gleichzeitig gewinnen Cloud- und Rechenzentrums-Kapazitäten für Alibaba weiter an Bedeutung. Dass ein direkter KI-Konkurrent auf Alibaba-Infrastruktur läuft, zeigt die Konzentration des chinesischen KI-Geschäfts auf wenige große Anbieter.

Die Bewertung hat sich nach dem deutlichen Rücksetzer wieder erholt. Das Kurs/Gewinn-Verhältnis liegt bei rund 19,4. Für eine China-Aktie mit politischem Risiko und wachsendem Wettbewerb ist das bereits anspruchsvoll.

Charttechnik

Der kurzfristige Trend wirkt intakt. Die Aktie hat Platz bis in den Bereich knapp über 149 Dollar. Übergeordnet bleibt sie aber in einem Abwärtstrend. Die aktuelle Bewegung wirkt eher wie eine ABC-Korrektur als wie ein neuer langfristiger Aufwärtstrend.

Martins Einschätzung

Ein Lauf bis rund 150 Dollar ist möglich. Viel mehr sollte aktuell nicht erwartet werden. Der Wettbewerb in China wächst weiter, und fast ein 20er Kurs/Gewinn-Verhältnis ist für Alibaba bereits viel.

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