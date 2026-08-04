Alte und neue Waldbrände in USA und Europa
dpa-AFX · Uhr
ATHEN/LE PORGE/SPOKANE (dpa-AFX) - Immer wieder werden Orte evakuiert, brennen Wälder und Häuser, verenden Nutz- und Wildtiere: Westlich der griechischen Hauptstadt Athen sind weiterhin unzählige kleine und große Brandherde aktiv. Auch andere Regionen kommen nicht zur Ruhe. In den Niederlanden brennt es in einem Naturschutzgebiet, im US-Bundesstaat Washington kämpfen Tausende Feuerwehrleute gegen Großbrände, rund 65.000 Menschen mussten sich dort bislang vor den Flammen in Sicherheit bringen. In Frankreich bleibt die Alarmbereitschaft hoch - in Spanien hingegen entspannt sich die Lage./axa/DP/zb
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