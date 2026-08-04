Amazon bei 3 Bio., Palantir und Bayer nach Zahlen stark

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

Bayer übertrifft die Erwartungen

Der Dax-Konzern legt überraschend robuste Quartalszahlen vor und bestätigt seine Jahresziele. Doch nicht alle Kennzahlen von Bayer überzeugen gleichermaßen. Wie nachhaltig ist die positive Kursreaktion?

Amazon erreicht drei Billionen Dollar

Der E-Commerce- und Cloud-Konzern Amazon steigt in den exklusiven Kreis der wertvollsten Unternehmen der Welt auf. Welche Rolle spielen AWS, KI-Investitionen und die stark gestiegenen Ausgaben für die weitere Entwicklung?

Palantir hebt die Jahresprognose an

Das Softwareunternehmen Palantir meldet außergewöhnlich hohe Wachstumsraten und setzt die Erwartungen für die kommenden Quartale deutlich höher. Kann die operative Dynamik die anspruchsvolle Bewertung weiterhin rechtfertigen?