Märkte heute

Amazon bei 3 Bio., Palantir und Bayer nach Zahlen stark

onvista · Uhr
Thema: KI

In der heutigen Sendung geht es um diese Werte: Deutsche Lufthansa, Elmos Semiconductor, Continental, Bayer, Alibaba, Amazon, Ichor Holdings, onsemi, Snap und Palantir.

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Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

Bayer übertrifft die Erwartungen

Der Dax-Konzern legt überraschend robuste Quartalszahlen vor und bestätigt seine Jahresziele. Doch nicht alle Kennzahlen von Bayer überzeugen gleichermaßen. Wie nachhaltig ist die positive Kursreaktion?

Amazon erreicht drei Billionen Dollar

Der E-Commerce- und Cloud-Konzern Amazon steigt in den exklusiven Kreis der wertvollsten Unternehmen der Welt auf. Welche Rolle spielen AWS, KI-Investitionen und die stark gestiegenen Ausgaben für die weitere Entwicklung?

Palantir hebt die Jahresprognose an

Das Softwareunternehmen Palantir meldet außergewöhnlich hohe Wachstumsraten und setzt die Erwartungen für die kommenden Quartale deutlich höher. Kann die operative Dynamik die anspruchsvolle Bewertung weiterhin rechtfertigen?

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
D
DAX
Amazon
Bayer
Palantir
Lufthansa
Continental
Alibaba Group Holding
Elmos
Snap
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DAX (Kursindex)
Ichor Holdings

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