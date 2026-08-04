Amazon: Warum die 3-Billionen-Story weiter trägt

Was bewegt die Aktie?

Amazon lieferte ein starkes Zahlenwerk. Der Umsatz stieg um mehr als 20 Prozent. Das operative Ergebnis legte um 43 Prozent auf mehr als 27 Milliarden Dollar zu. AWS wuchs um fast 37 Prozent und erreichte damit das stärkste Wachstum seit vielen Jahren.

Der ausgewiesene Gewinnanstieg von 240 Prozent braucht Einordnung. Beteiligungen an Anthropic und anderen Unternehmen beeinflussen die Gewinnentwicklung stark. Deshalb zählt bei Amazon aktuell besonders das operative Geschäft.

Amazon erhöht die Investitionen deutlich, kann diese Ausgaben aber mit konkreter Nachfrage begründen. Der Markt beginnt genau diesen Zusammenhang bei den Hyperscalern stärker zu honorieren. Die Investitionen dienen dazu, vorhandene Nachfrage nach Cloud- und KI-Infrastruktur zu bedienen.

Die Aktie ist nach dem Anstieg wieder höher bewertet. Ein Kurs/Gewinn-Verhältnis von rund 30 wirkt absolut hoch, liegt aber noch unter dem langjährigen Bewertungsniveau von Amazon. Für Amazon ist das deshalb weiterhin attraktiv.

Martins Einschätzung

Amazon hat nach dem Sprung in den Drei-Billionen-Dollar-Club weiter Anschlusspotenzial zu Microsoft und Alphabet. Die jüngsten Kursanstiege bei Amazon, Microsoft, Alphabet und Nvidia zeigen, dass der Markt die Hyperscaler-Story wieder versteht.