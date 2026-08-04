Hyperscaler-Aktie mit AWS-Schub

Amazon: Warum die 3-Billionen-Story weiter trägt

onvista · Uhr

Amazon erreicht nach starken Zahlen die Marke von drei Billionen Dollar Börsenwert. AWS beschleunigt das Wachstum, und das operative Ergebnis steigt deutlich.

Artikel teilen:
onvista bei Google bevorzugen

Was bewegt die Aktie?

Amazon lieferte ein starkes Zahlenwerk. Der Umsatz stieg um mehr als 20 Prozent. Das operative Ergebnis legte um 43 Prozent auf mehr als 27 Milliarden Dollar zu. AWS wuchs um fast 37 Prozent und erreichte damit das stärkste Wachstum seit vielen Jahren.

Der ausgewiesene Gewinnanstieg von 240 Prozent braucht Einordnung. Beteiligungen an Anthropic und anderen Unternehmen beeinflussen die Gewinnentwicklung stark. Deshalb zählt bei Amazon aktuell besonders das operative Geschäft.

Amazon erhöht die Investitionen deutlich, kann diese Ausgaben aber mit konkreter Nachfrage begründen. Der Markt beginnt genau diesen Zusammenhang bei den Hyperscalern stärker zu honorieren. Die Investitionen dienen dazu, vorhandene Nachfrage nach Cloud- und KI-Infrastruktur zu bedienen.

Die Aktie ist nach dem Anstieg wieder höher bewertet. Ein Kurs/Gewinn-Verhältnis von rund 30 wirkt absolut hoch, liegt aber noch unter dem langjährigen Bewertungsniveau von Amazon. Für Amazon ist das deshalb weiterhin attraktiv.

Martins Einschätzung

Amazon hat nach dem Sprung in den Drei-Billionen-Dollar-Club weiter Anschlusspotenzial zu Microsoft und Alphabet. Die jüngsten Kursanstiege bei Amazon, Microsoft, Alphabet und Nvidia zeigen, dass der Markt die Hyperscaler-Story wieder versteht.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Amazon

Das könnte dich auch interessieren

KI-Software-Aktie nach Zahlen
140 Dollar sind für mich bei Palantir noch Kaufkurseheute, 14:51 Uhr · onvista
140 Dollar sind für mich bei Palantir noch Kaufkurse
Rüstungs-Aktie mit Rekordaufträgen
Rheinmetall: Rücksetzer ändert nichts am positiven Bild30. Juli · onvista
Rheinmetall: Rücksetzer ändert nichts am positiven Bild
Dax-Aktie mit Margendruck
Adidas: Wieso der Kursrutsch berechtigt wirkt30. Juli · onvista
Adidas: Wieso der Kursrutsch berechtigt wirkt
Cloud-Aktie mit KI-Nachfrage
Microsoft: Wieso Azure die Tech-Sorgen senkt30. Juli · onvista
Microsoft: Wieso Azure die Tech-Sorgen senkt
Speicherchip-Aktie
SK Hynix: Der Absturz passt nicht zu den Zahlen29. Juli · onvista
SK-Hynix-Logo auf Smartphone-Bildschirm
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Kolumne von Stefan Riße
Zinsen könnten zum Stolperstein werdengestern, 12:04 Uhr · Acatis
Bedrohung durch Künstliche Intelligenz
Diese Software-Aktien trotzen dem Abwärtstrend30. Juli · onvista
Chartzeit Marktbericht 26.07.2026
Öl, Zinsen, Quartalszahlen: Diese Woche brachte die Märkte ins Wanken26. Juli · onvista
Alle Plus-Analysen