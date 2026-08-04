ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research belässt Lufthansa nach Zahlen auf 'Hold'
dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Lufthansa mit einem Kursziel von 8 Euro auf "Hold" belassen. Analyst Jaime Rowbotham hob am Dienstag in seiner Reaktion auf den Quartalsbericht hervor, dass die Frankfurter ihr Jahresziel für den Free Cashflow trotz des gestutzten Investitionsplans bestätigt haben. Dies könnte die Aktien belasten. Das gekappte Ergebnisziel sieht er derweil gemessen an den Markterwartungen nicht als größeres Problem./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 06:20 / GMT
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