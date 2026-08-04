ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt fairen Wert für Bayer auf 60 Euro - 'Kaufen'

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FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Bayer von 54 auf 60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Peter Spengler attestierte dem Chemie- und Pharmakonzern in einer am Dienstag vorliegenden Studie eine operative Stabilisierung sowie Fortschritte beim Schuldenabbau und den US-Rechtsrisiken. Er hob seine Gewinnschätzungen an und berücksichtigte in seinem Modell außerdem eine niedrigere Nettofinanzverschuldung./rob/tih/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 14:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 14:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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