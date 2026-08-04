ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Novo Nordisk auf 'Hold' - Ziel 285 Kronen
dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Hold" mit einem Kursziel von 285 dänischen Kronen belassen. Michael Leuchten urteilte in einer am Dienstag vorliegenden Studie, das zweite Quartal sei zerfahren gewesen. Auf bereinigter Basis habe der Pharmakonzern aber die Erwartungen übertroffen und den Ausblick angehoben. Der Umsatz im Konsumentengeschäft bewege sich jedoch nicht vom Fleck./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 13:47 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 13:47 / ET
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
Aktien New York AusblickDow Jones steuert weiteren Rekord an - Caterpillar-Aktie starkheute, 12:25 Uhr · dpa-AFX
ROUNDUP: Bayer übertrifft Erwartungen - Agrarsparte überzeugt - Kurssprungheute, 07:30 Uhr · dpa-AFX
Plus-Analysen
Bedrohung durch Künstliche IntelligenzDiese Software-Aktien trotzen dem Abwärtstrend30. Juli · onvista
Chartzeit Marktbericht 26.07.2026Öl, Zinsen, Quartalszahlen: Diese Woche brachte die Märkte ins Wanken26. Juli · onvista