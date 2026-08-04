Basler wird erneut optimistischer - deutliche Zuwächse im ersten Halbjahr

AHRENSBURG (dpa-AFX) - Der Bildverarbeitungsspezialist Basler hat nach kräftigen Zuwächsen im ersten Halbjahr erneut die Prognose erhöht. Beim Umsatz peilt das im Juni in den SDax zurückgekehrte Unternehmen jetzt einen Anstieg auf 270 Millionen Euro bis 290 Millionen Euro an, wie es am Dienstagabend mitteilte. Das wäre ein Plus von bis zu 29 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Bei der Marge gemessen am Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) liege die Prognose nun zwischen 12,5 und 14,5 Prozent nach knapp acht Prozent im vergangenen Jahr.

Für Experten kommt die erneute Anhebung nicht überraschend. So haben die von Bloomberg befragten Experten im Schnitt ohnehin bereits einen Umsatz von rund 280 Millionen Euro - also in der Mitte der neuen Zielspanne - auf dem Zettel. Bei der Marge liegt die Erwartung der Analysten am oberen Ende der jetzt vom Unternehmen selbst angepeilten Bandbreite. Anleger reagierten zunächst dennoch erfreut. Die in diesem Jahr bereits gut gelaufene Basler-Aktie legte auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss um fünf Prozent zu./zb