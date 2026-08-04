Baum in Oberleitung - Fahrgäste sitzen Stunden in ICE fest

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:
onvista bei Google bevorzugen

SCHWELM (dpa-AFX) - Mehr als vier Stunden haben Fahrgäste in einem ICE in Nordrhein-Westfalen ausharren müssen, nachdem ein Baum in die Oberleitung gefallen war. Mitarbeiter der Deutschen Bahn entfernten in der Nacht den Baum auf dem Gleisabschnitt nahe Schwelm, wie ein Feuerwehrsprecher erklärte. Danach sei der Zug mit Hilfe einer Diesellok über den inzwischen stromlosen Streckenabschnitt gezogen worden, ehe er selbst wieder weiterfahren konnte./mgn/DP/zb

Das könnte dich auch interessieren

Gewinnrückgang im zweiten Quartal
Hohe Kerosinkosten belasten British-Airways-Mutter IAG31. Juli · dpa-AFX
Hohe Kerosinkosten belasten British-Airways-Mutter IAG
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Kolumne von Stefan Riße
Zinsen könnten zum Stolperstein werdengestern, 12:04 Uhr · Acatis
Bedrohung durch Künstliche Intelligenz
Diese Software-Aktien trotzen dem Abwärtstrend30. Juli · onvista
Chartzeit Marktbericht 26.07.2026
Öl, Zinsen, Quartalszahlen: Diese Woche brachte die Märkte ins Wanken26. Juli · onvista
Alle Plus-Analysen