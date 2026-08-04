Bundeskartellamt: Rhein-Niedrigwasser sorgt für Nord-Süd-Gefälle bei Spritpreisen

Berlin, 04. ⁠Aug (Reuters) - Das Niedrigwasser am Rhein treibt die Spritpreise in Deutschland in die Höhe. Benzin und Diesel sind in vielen Regionen deutlich teurer als im Süden und Südwesten der Republik, wie das Bundeskartellamt am Dienstag mitteilte. Die regionalen Preisunterschiede auf Tankstellenebene betrugen demnach im Juli ‌bei der Benzinsorte E5 bis zu elf Cent pro Liter, bei Diesel bis zu zehn Cent. "Das Nord-Süd-Gefälle des durchschnittlichen Preisniveaus an den Tankstellen dürfte insbesondere aus ⁠unterschiedlichen Kraftstoff-Beschaffungskosten ⁠resultieren", erklärte das Kartellamt.

Vor allem im Westen und um die Köln-Bonner Rheinebene stiegen die Preise ab Mitte Juli stark. Durch das Niedrigwasser des Rheins seien die Frachtraten stark gestiegen. Händler sagten der Nachrichtenagentur Reuters, dass die Kosten für den Transport mit Tanker- und Binnenschiffen von Rotterdam nach Karlsruhe aktuell auf rund 150 bis 160 Euro ‌pro Tonne gestiegen seien, verglichen mit 45 Euro ‌Ende Juni. Der Transport von Raffinerieprodukten per Binnenschiff sei im Westen auch andernorts entlang des Rheins teils stark eingeschränkt, so die Kartellwächter.

"Auch wenn Rohöl zur Raffinerie meist über Pipelines transportiert ⁠wird, beziehen Raffinerien sonstige Anlieferungen häufig per Binnenschiff", erklärte das Bundeskartellamt. Dazu zählten Vorprodukte ‌wie Gasöl oder Naphtha, ein Rohbenzin. "Binnenschiffe spielen aber ⁠auch für den Abtransport der Produkte ab Raffinerie eine wichtige Rolle", hieß es. Neben den Beschaffungskosten seien für regionale Unterschiede beim Preisniveau an der Zapfsäule auch die regionalen Wettbewerbsbedingungen relevant, etwa die lokale Präsenz von preisgünstigen Marken.

Die ‌Lage an der wichtigen Engstelle Kaub ⁠hat sich mittlerweile weiter verschärft: Am Dienstag ⁠wurden nur noch 24 Zentimeter gemessen. Damit wurde das historische Tief für einen einzelnen Messwert von Oktober 2018 eingestellt, das für den Tagesschnitt liegt bei 25 Zentimetern. Neue Rekorde sollen schon in den kommenden Tagen folgen: Bis Samstag soll der Pegelstand auf 17 Zentimeter fallen, wie aus Prognosen der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes hervorgeht. Die Engstelle Kaub liegt in Rheinland-Pfalz in der Nähe der Loreley und ist für die Binnenschifffahrt enorm wichtig. Der Pegelstand ist ein Referenzwert für ⁠die Schifffahrt, der Rhein ist in Kaub tatsächlich noch gut einen Meter tiefer.

(Bericht von Rene Wagner, redigiert von Kerstin Dörr - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)