Fünf Qualitätsunternehmen mit starker Marktposition

Burggraben-Aktien gelten bei langfristigen Anlegern als besonders spannend: starke Marktpositionen, hohe Preissetzungsmacht, wiederkehrende Umsätze und schwer angreifbare Geschäftsmodelle können über viele Jahre für stabile Renditen sorgen.

In dieser Analyse schaut Nico Santura auf fünf führende Qualitätsunternehmen mit ausgeprägtem Wettbewerbsvorteil: SAP, S&P Global, Intuitive Surgical, Danaher und Fair Isaac.

Dabei geht es unter anderem um die Cloud-Transformation von SAP, wiederkehrende Umsätze in der Roboterchirurgie, Life Sciences und Biotechnologie bei Danaher sowie die Pricing Power von S&P Global und Fair Isaac im Finanzdaten- und Credit-Scoring-Markt.

Neben den aktuellen Geschäftszahlen prüft Nico auch die fundamentale Bewertung, die Nachhaltigkeit der jeweiligen Burggräben und die Frage, welche Aktie aktuell das attraktivste Chance-Risiko-Verhältnis bietet.Welche Burggraben-Aktie ist für langfristig orientierte Anleger jetzt besonders interessant?

* Interessenkonflikt gemäß § 85 WpHG: Der Autor hält zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Anteile an SAP SE (WKN: 716460), Intuitive Surgical Inc. (WKN: 888024), Danaher Corp. (WKN: 866197), S&P Global Inc. (WKN: A2AHZ7) und Fair Isaac Corp. (WKN: 873369). Es besteht somit ein potenzieller Interessenkonflikt, da der Autor von einer positiven Kursentwicklung dieser Wertpapiere profitiert.

* Haftungsausschluss: Keine Anlage- oder Steuerberatung. Keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder Finanzinstrumenten. Dieser Beitrag dient rein der Information und Unterhaltung. Investitionen in Wertpapiere bergen das Risiko eines Totalverlusts. Eine Haftung für Anlageentscheidungen, die auf Basis dieser Informationen getroffen werden, wird ausdrücklich ausgeschlossen.