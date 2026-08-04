Cyberangriff in Liechtenstein: Hacker mehrere Stunden im System

Zürich, ⁠04. Aug (Reuters) - Die noch unbekannten Urheber des Cyberangriffs in Liechtenstein haben sich laut Regierung mehrere Stunden im ‌System aufgehalten. Es seien einzelne Daten und nicht der ganze Datenbestand auf ⁠einmal ⁠abgerufen worden, erklärte Fabian Schmid, Leiter des Amtes für Informatik, am Dienstag. Die Angreifer hätten sich im betroffenen digitalen Verzeichnis der ‌wirtschaftlich berechtigten Personen – aus ‌dem in der Nacht auf den 30. Juli Daten von 31.000 ⁠Rechtsträgern illegal entwendet wurden – ein Benutzerkonto ‌angelegt und seien ⁠so an die Daten gelangt. Finanzdaten wie Umsätze oder Vermögen der Rechtsträger seien davon nicht ‌betroffen, sagte ⁠Regierungschefin Brigitte Haas. Nun ⁠werde prioritär daran gearbeitet herauszufinden, wer hinter dem Angriff steckt und welcher Zweck damit verfolgt wurde.

(Bericht von Marleen Käsebier und Dave GrahamRedigiert von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an ⁠unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)