DAIMLER TRUCK - Auf Allzeithoch
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Auf Allzeithoch
Es gibt tatsächlich Autotitel, die auf Allzeithoch notieren. Vor dem Hintergrund der Herausforderungen des Sektors und den sonstigen Chartverläufen in der Automobilbranche verdient die Aktie von Daimler Truck eine besondere Erwähnung. Hier hat der jüngste Spurt über die Hochs bei 45 EUR ein technisches Ausrufezeichen gesetzt. Schließlich hat diese Zone in den letzten 15 Monaten immer wieder eine zentrale Rolle als Deckel in Rallyephasen gespielt. Dass der Kurs diese Hürde zuletzt dynamisch überwunden hat, spricht für einen klaren Stimmungsumschwung zugunsten der Käufer. Charttechnisch wird damit ein aufsteigendes Dreieck komplettiert (siehe Chart). Der Ausbruch liefert nicht nur ein prozyklisches Kaufsignal, sondern ermöglicht auch die Projektion des nächsten Bewegungsziels. Aus der Formation ergibt sich ein kalkulatorisches Anschlusspotenzial von rund 14 EUR. Das deutet darauf hin, dass nachhaltig neue Rekordstände oberhalb des alten Allzeithochs bei 47,64 EUR möglich sind. Der doppelte Ausbruch wird von Seiten diverser Indikatoren (z. B. MACD, Relative Stärke) bestätigt. Als Stopp auf der Unterseite ist dagegen die Ausbruchszone um 45 EUR hervorragend geeignet.
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Es gibt tatsächlich Autotitel, die auf Allzeithoch notieren. Vor dem Hintergrund der Herausforderungen des Sektors und den sonstigen Chartverläufen in der Automobilbranche verdient die Aktie von Daimler Truck eine besondere Erwähnung. Hier hat der jüngste Spurt über die Hochs bei 45 EUR ein technisches Ausrufezeichen gesetzt. Schließlich hat diese Zone in den letzten 15 Monaten immer wieder eine zentrale Rolle als Deckel in Rallyephasen gespielt. Dass der Kurs diese Hürde zuletzt dynamisch überwunden hat, spricht für einen klaren Stimmungsumschwung zugunsten der Käufer. Charttechnisch wird damit ein aufsteigendes Dreieck komplettiert (siehe Chart). Der Ausbruch liefert nicht nur ein prozyklisches Kaufsignal, sondern ermöglicht auch die Projektion des nächsten Bewegungsziels. Aus der Formation ergibt sich ein kalkulatorisches Anschlusspotenzial von rund 14 EUR. Das deutet darauf hin, dass nachhaltig neue Rekordstände oberhalb des alten Allzeithochs bei 47,64 EUR möglich sind. Der doppelte Ausbruch wird von Seiten diverser Indikatoren (z. B. MACD, Relative Stärke) bestätigt. Als Stopp auf der Unterseite ist dagegen die Ausbruchszone um 45 EUR hervorragend geeignet.
DAIMLER TRUCK (Weekly)
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang
5-Jahreschart DAIMLER TRUCK
Quelle: LSEG, tradesignal²
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