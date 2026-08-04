Dassault Systemes: Warum die KI-Strategie und der Rüstungsboom die 15er KGV-Aktie beflügeln

Dassault Systemes profitiert vom globalen Rüstungsboom, da Verteidigungskonzerne zur Effizienzsteigerung verstärkt auf die virtuellen Zwillinge des Softwareunternehmens setzen. Parallel treibt der Konzern die KI-Integration rasant voran und baut mit der 1,8 Milliarden USD schweren Übernahme von ArisGlobal seine lukrative Life-Sciences-Sparte strategisch aus. Dank solider Quartalszahlen, einer bestätigten Jahresprognose und einem günstigen KGV von 15 bietet die Aktie Anlegern derzeit eine äußerst attraktive Bewertung gepaart mit vielversprechendem Margenpotenzial.

Vom Rüstungsboom getrieben – Wie Dassault Systemes als digitales Fundament profitiert

Dassault Systemes hat sich als unverzichtbarer Akteur im industriellen Sektor etabliert, der die physische Produktion mit der digitalen Welt verbindet. Das Herzstück des Softwareunternehmens ist die 3DEXPERIENCE-Plattform. Diese liefert tiefgreifende virtuelle Zwillinge für Konstruktion, Simulation und Fertigung. Aktuell profitiert der Konzern im Segment Aerospace & Defense enorm von der weltweit steigenden Nachfrage nach Rüstungsgütern infolge geopolitischer Spannungen. Die Zahlen sprechen für sich: Allein die europäischen NATO-Staaten und Kanada steigern ihre Verteidigungsausgaben im laufenden Jahr voraussichtlich um 18 % auf rund 380 Mrd. USD, während die globalen Militärausgaben zuletzt mit über 2,4 Billionen USD ein neues Allzeithoch erreichten. Angesichts dieses enormen Booms sind Rüstungsgiganten gezwungen, ihre Produktionen drastisch hochzufahren und neue Waffensysteme sowie Militärflugzeuge unter Hochdruck zu skalieren. Dassault Systemes profitiert hiervon ganz konkret: Rüstungskonzerne setzen verstärkt auf die 3DEXPERIENCE-Plattform und integrierte Software-Tools wie CATIA oder SIMULIA, um durch „Model-Based Systems Engineering“ (MBSE) die Entwicklungszeiten immens zu verkürzen. Die Erstellung virtueller Zwillinge ermöglicht es der Verteidigungsindustrie, komplexe Systemarchitekturen, Aerodynamik und Cyber-Resilienz frühzeitig virtuell zu testen und gleichzeitig die vorausschauende Wartung ganzer Militärflotten effizient zu steuern.