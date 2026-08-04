Dax-Anleger weiter auf Rekordjagd

Frankfurt, 04. ⁠Aug (Reuters) - Nach dem Sprung über die 26.000er-Marke treiben Dax-Anleger die Rally weiter voran. Der deutsche Leitindex sprang in den ersten Handelsminuten am Dienstag um 0,9 Prozent ‌auf ein frisches Rekordhoch von 26.246 Punkten. Die Kauflaune der Anleger halte an, sagte Andreas Lipkow, Analyst ⁠beim Broker ⁠CMC Markets. "Große Euphorie ist trotz der neuen Rekorde im Dax nicht zu erkennen, was zumindest kurzfristig der Nährboden für weiter steigende Kurse sein könnte." Die Hoffnung auf neue Verhandlungen zwischen den USA und dem ‌Iran hatte den Dax zum Wochenauftakt ‌erstmals in seiner Geschichte über die Schwelle von 26.000 Punkten getrieben.

Größter Dax-Gewinner war mit einem Kursplus von bis ⁠zu 5,0 Prozent Bayer. Der Pharma- und Agrarkonzern hat ‌im zweiten Quartal mit einem ⁠starken Agrargeschäft den Erlösdämpfer durch Patentabläufe bei wichtigen Medikamenten mehr als ausgeglichen. Dagegen stürzten die Aktien von Zalando um 18 Prozent ab. "Zalando meldete ‌ein schwächer als erwartetes ⁠zweites Quartal und verfehlte die ⁠Erwartungen bei sowohl Umsatz als auch Ebit leicht", kommentierten Analysten der Deutschen Bank. Zudem habe Zalando für das Gesamtjahr die Prognose für Umsatz und Bruttowarenvolumen auf die untere Hälfte der bisherigen Spanne gesenkt, da das obere Ende inzwischen als unrealistisch angesehen werde.

(Bericht von Stefanie Geiger, redigiert von Sabine Ehrhardt. ⁠Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)