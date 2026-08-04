Dax erreicht neues Rekordhoch – Zalando-Kurs bricht ein

Nach dem Rekord zum Wochenstart hat der Dax am Dienstag weiter zugelegt und eine weitere Bestmarke aufgestellt. Kurz nach dem Handelsstart notierte der deutsche Leitindex 0,9 Prozent im Plus bei 26.227 Punkten. Tags zuvor war das Kursbarometer in der Spitze bis knapp an die Marke von 26.100 Zählern herangelaufen.

Der MDax verlor am Dienstagmorgen 0,1 Prozent auf 32.468 Punkte. Der EuroStoxx 50, Leitindex der Euroregion, stieg um 0,4 Prozent ebenfalls auf ein neues Hoch.

Im Mittelpunkt steht die Berichtssaison der Unternehmen, die bereits vorbörslich kräftige Impulse lieferte.

Die Marktstimmung bleibe vorerst positiv, wobei sich die Anleger weiter nur in ausgesuchten Branchen positionieren dürften, konstatierte Analyst Andreas Lipkow von CMC Markets. "Allerdings setzt sich das sehr vorsichtige Vorgehen unter geringen Handelsvolumen der vergangenen Wochen fort. Große Euphorie ist trotz der neuen Rekorde im Dax nicht zu erkennen, was zumindest kurzfristig der Nährboden für weiter steigende Kurse sein könnte", ergänzte der Experte.

Kursrutsch bei Zalando nach Zahlen

Bei den jüngst gut gelaufenen Aktien von Zalando ging es am Dienstag nach den Quartalszahlen und angepasster Prognose nach unten. Im frühen Handel notiert die Aktie rund 16 Prozent im Minus bei 24,33 Euro.

Der Online-Händler hatte im zweiten Quartal weniger Umsatz erzielt und verdient als erwartet. Zalando rechnet im laufenden Jahr nun mit einem Bruttowarenvolumen (Gross Merchandise Value, GMV) und Umsatz in der unteren Hälfte der prognostizierten Spanne.

Die Zalando-Papiere seien gut gelaufen und obwohl am Markt mit einer Senkung der GMV-Prognose gerechnet worden sei, werde dies dem Kurs heute nicht helfen, kommentierte ein Händler.

Die Analysten des Investmenthauses Jefferies sprachen von einem durchwachsenen zweiten Quartal des Dax-Konzerns. Hohe Long-Positionen dürften wohl den Kurs belasten.

Elmos-Aktie reagiert schwach auf Zahlen

Das Chipunternehmen Elmos profitiert weiter von einer hohen Nachfrage und hat seinen Wachstumskurs im zweiten Quartal fortgesetzt. Der Umsatz legte um elf Prozent auf 162 Millionen Euro zu, wie das seit Juni im MDax notierte Unternehmen am Dienstag in Leverkusen mitteilte. Das operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) kletterte um knapp 32 Prozent auf 39,6 Millionen Euro nach oben, die entsprechende Marge verbesserte sich um 3,8 Prozentpunkte auf 24,4 Prozent. Dennoch reagierte die Aktie zu Handelsbeginn mit einem Verlust von rund drei Prozent.

"Die anhaltend hohe Nachfrage, wichtige Produktneuanläufe und unsere sehr gute Projektpipeline stimmen uns auch für die zweite Jahreshälfte zuversichtlich", kommentierte Konzernchef Arne Schneider. Die Prognose bekräftigte Elmos daher. Das Unternehmen hatte diese wegen der guten Geschäfte erst Anfang Mai erhöht. Schneider sieht Elmos dabei "hervorragend positioniert, den profitablen Wachstumskurs auch über 2026 hinaus fortzusetzen".

Wenn du eine bestimmte Aktie oder anderes Wertpapier im Auge behalten willst: Füge sie zu deiner Watchlist hinzu und du kannst in der onvista-App automatisch Alarme erhalten, wenn sich der Kurs stark bewegt.