DAX® - Erstmals über 26.000 Punkten

Der Wochenauftakt ist für den DAX® gelungen – vielleicht sogar etwas mehr als das! Schließlich schloss das Aktienbarometer erstmals oberhalb der Marke von 26.000 Punkten. In der Spitze konnten die deutschen Standardwerte ihr Allzeithoch bis auf 26.097 Punkte ausbauen. Insgesamt war es das zehnte Rekordlevel in diesem Jahr. Charttechnisch wurde also der von uns zuletzt definierte Signalgeber in Form der ehemaligen Rekordstände bei 25.891/25.900 Punkten aktiviert. Damit kann die jüngste Kursentwicklung als sog. „rounding bottom“ interpretiert werden (siehe Chart). Aus der Tiefe des zwischenzeitlichen Einschnittes ergibt sich ein rechnerisches Anschlusspotenzial von 1.250 Punkten, sodass sogar Notierungen oberhalb der Marke von 27.000 Punkten winken. Aber auch unter dem Blickwinkel eines aktiven Money Managements liefert der aktuelle Chartverlauf eine wichtige Orientierungshilfe. Um die Gefahr eines Fehlausbruchs gar nicht erst aufkommen zu lassen, gilt es unter Trading-Gesichtspunkten in Zukunft, die Ausbruchsmarken bei rund 25.900 Punkten – verstärkt durch das obere Bollinger Band (akt. bei 25.827 Punkten) – nicht mehr zu unterschreiten.

DAX® (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: LSEG, tradesignal²

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