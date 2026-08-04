Dax höher erwartet - Firmen-Bilanzen im Fokus

Frankfurt, 04. ⁠Aug (Reuters) - Nach dem Sprung über die 26.000er-Marke wird der Dax am Dienstag der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge erneut mit Gewinnen in den Handel starten. Die Hoffnung auf ‌neue Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran hatte zum Wochenauftakt die Börsen beflügelt und den deutschen Leitindex ⁠erstmals in ⁠seiner Geschichte über die Schwelle von 26.000 Punkten auf ein frisches Rekordhoch von 26.096,93 Punkten getrieben. Ein kräftiger Rückgang bei den Ölpreisen und die Hoffnung auf ein Ende des Iran-Kriegs hatte in den USA auch ‌den Dow-Jones-Index auf einen Schlussrekord steigen ‌lassen.

Neben der Lage in Nahost treibt Investoren im Tagesverlauf vor allem eine Flut an Unternehmenszahlen um. Bei Bayer rückt nach ⁠dem wegweisenden Sieg im Glyphosat-Streit vor dem Obersten Gerichtshof der ‌USA die strategische und ⁠finanzielle Zukunft in den Fokus der Anleger. Bei Zalando hoffen Börsianer auf ein anhaltend starkes Wachstum. Europas größter Online-Modehändler hatte zuletzt von Synergien durch die ‌Übernahme von About You ⁠und dem verstärkten Einsatz Künstlicher ⁠Intelligenz (KI) profitiert. Lufthansa bezifferte bei der Quartalsvorlage die Mehrkosten durch höhere Kerosinpreise auf rund 750 Millionen Euro. Bereits am Vorabend legte Fresenius Medical Care ein über den Erwartungen liegendes Ergebnis vor.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am Montag

Dax 26.001,31

EuroStoxx50 6.426,50

EuroStoxx50-Future 6.454,00

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Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes am Montag Prozent

Dow Jones 53.178,41 +1,3%

Nasdaq

S&P 500 7.600,50 +1,5%

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Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in

Dienstag Uhr Prozent

Nikkei

Shanghai 3.815,59 +0,2%

Hang Seng 25.874,69 -0,5%

(Bericht von Stefanie Geiger, redigiert von ⁠Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)