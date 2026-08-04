Vorbörse 04.08.2026

Dax weiterhin über 26.000-Punkte-Marke erwartet

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Der Dax dürfte am Dienstag nach seinem Rekord zu Wochenbeginn zunächst in der Gewinnspur bleiben und den erfolgreichen Start in den Monat August bestätigen. Die Berichtssaison steht im Blick und dürfte weitere Impulse bringen. Am Montag war der deutsche Leitindex dank geopolitischer Entspannung in Nahost erstmals über die Marke von 26.000 Punkte geklettert.

Am Dienstag taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex gut eine Stunde vor Xetra-Handelsbeginn 0,3 Prozent höher auf 26.128 Punkte. Damit würde das Kursbarometer über seinen Höchststand vom Vortag bei rund 26.097 Punkten steigen.

Die Vorgaben aus Übersee sind unterschiedlich: Gewinne gab es am Vortag in New York, wo der Dow Jones Industrial und der S&P 500 in Richtung ihrer Höchststände zugelegt hatten. In Asien standen dem teils Verluste gegenüber, vor allem bei Techwerten.

USA: Kräftige Gewinne

An der Wall Street haben der Dow und der S&P 500 zum Wochenauftakt Anlauf auf ihre Rekordhochs genommen. Die Absage neuer Angriffe auf den Iran durch die Vereinigten Staaten verlieh am Montag den beiden viel beachteten Indizes und dem New Yorker Aktienmarkt insgesamt Rückenwind. Insbesondere die zuletzt etwas ins Hintertreffen geratenen Technologiewerte zogen deutlich an. Der Dow Jones Industrial stieg um 1,3 Prozent auf 53.178 Punkte. Damit fehlt dem Leitindex nicht mehr viel zum Rekordwert vom 7. Juli bei 53.289 Zählern.

IndexPunkteVeränderung
Dow Jones53.178+ 1,32 Prozent
S&P 5007.600+ 1,48 Prozent
Nasdaq 10028.776+ 1,78 Prozent

Asien: Uneinheitlich

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Dienstag erneut keine einheitliche Richtung gefunden. Stabile Ölpreise und freundliche Vorgaben aus den USA reichten in Asien nicht für ein durchgängig positives Bild an den Märkten. Der japanische Nikkei 225 gab im späten Handel um rund 0,4 Prozent nach.

Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Werten der chinesischen Festlandbörsen legte hingegen um rund 1,3 Prozent zu.

IndexPunkteVeränderung
Nikkei 22563.519- 0,37 Prozent
Hang Seng25.797- 0,81 Prozent
CSI 3004.600+ 1,27 Prozent
Kospi6.173- 1,34 Prozent

Renten

Terminkontrakt/AnleiheKurs/RenditeVeränderung in Prozent/in Prozentpunkten
Bund Future124,69- 0,09 Prozent
10-jährige Bundesanleihen3,15- 0,001 Prozentpunkte
10-jährige US-Anleihen4,70+ 0,012 Prozentpunkte

Devisen

WährungspaarKursVeränderung
Euro in Dollar1,1510+ 0,01 Prozent
Dollar in Yen157,53+ 0,22 Prozent
Euro in Yen181,32+ 0,23 Prozent

Rohöl

SorteKursVeränderung
Brent84,98 Dollar+ 1,21 Dollar
WTI81,23 Dollar+ 0,89 Dollar

Umstufungen von Aktien

- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR BEIERSDORF AUF 70 (72) EUR - 'EQUAL WEIGHT'

- BERNSTEIN SENKT ZIEL FÜR SIEMENS HEALTH AUF 44,50 (45,70) EUR - 'OUTPERFORM'

- UBS SENKT ADIDAS AUF 'NEUTRAL' (BUY) - ZIEL 173 (219) EUR

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(mit Material von dpa-AFX)

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